In Corona-Zeiten läuft alles anders. Auch der jährliche Ökumenische Hungermarsch musste in Schifferstadt abgesagt werden. Doch an der Not der Menschen ändere sich nichts, sagen die Veranstalter. Daher hat sich das Hungermarschteam für eine Alternative entschieden.

Das Projekt, das in diesem Jahr unterstützt werden soll, die Indo-German-School, dürfe nicht unter den widrigen Umständen leiden, heißt es aus dem Team. Deshalb können Wanderfreudige bis 29. November ihren eigenen Hungermarsch gestalten. Das Hungermarschteam sei zur Zeit dabei, mögliche Wege rund um Schifferstadt zu erarbeiten. Auskunft gebe es bei Abholung der Hungermarschkarte.

Wer wandern will, besorgt sich diese Hungermarschkarte im Zentralbüro der Pfarrei Heilige Edith Stein, Kirchenstraße 10, der protestantischen Verbandspfarrei, Langgasse 54, oder im protestantischen Pfarramt 1, Langgasse 61. Sponsoren sollten angefragt werden, ob sie das Projekt mit einem bestimmten Betrag pro Kilometer unterstützen möchten. Sie werden auf der Karte eingetragen. Nach dem Lauf werden die Sponsorengelder eingesammelt und die ausgefüllten Hungermarschkarten abgegeben.

Die Kontakte bestehen seit mehr als 30 Jahren

Unterstützt werden soll die Indo-German School im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Motor des Projekts sei Grace Jonakuti-Kuhn, die einen Großteil ihres Vermögens hineingesteckt habe und sich um den Aufbau und die Organisation der Schule kümmere. Diese werde einen Kindergarten, eine Grundschule und eine weiterführende Schule für etwa 300 Kinder und Jugendliche beherbergen. Die Kinder seien Waisen oder stammten aus sehr armen Familien. Für die Finanzierung des Schulprojekts wurde ein Trägerverein gegründet. Dadurch könnten Spenden angenommen und bescheinigt werden. Mit dem Erlös des Hungermarsches sollen Schulsäle und eine Küche gebaut werden.

Grace Jonakuti-Kuhn war laut Hungermarschteam bereits zweimal in Schifferstadt, denn die Kindertagesstätte St. Jakobus pflege seit über 30 Jahren Kontakte und unterstützte bereits zwei ihrer Projekte. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet und wohnt in Heidelberg und in Indien.

Spenden erwünscht

Zur Zeit seien wegen der Corona-Pandemie die Schulen geschlossen. In der Indo-German-School würden auch Online-Klassen organisiert. Viele Dörfer, aus denen die Schüler kommen, haben aber keine oder nur eine eingeschränkte Internetverbindung. Trotz des Lockdowns sei mit den Arbeiten zum Ausbau der Schule begonnen worden.

Spenden können überwiesen werden auf das Konto: Protestantischer Verwaltungszweckverband, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE77 545500100190006585, Kennwort: Hungermarsch Schifferstadt.