Zusammen mit ihrem Mann Lukas will Silja Schwake immer mittwochs um 18 Uhr zum Rosenkranzgebet einladen. Nicht zu Hause im stillen Kämmerlein, sondern dort, wo alle mitmachen können: an der Lourdes-Grotte hinter der katholischen Kirche in Waldsee.

Die Pandemie verlangt Menschen nun seit fast zwei Jahren viel ab. Die weltpolitische Lage war auch schon mal rosiger, hinzu kommen die ganz privaten Probleme, die jeder kennt. „Die Leute haben einfach einen Hunger nach Hoffnung“, stellt Silja Schwake fest. Öffentliche Rosenkranzgebete sind für sie eine Möglichkeit, diesen Hunger zu lindern. Solche Gebete fänden inzwischen im gesamten deutschsprachigen Raum statt, erklärt Lukas Schwake. Auch in Limburgerhof vor der katholischen Kirche und in Speyer auf dem Domplatz wird laut der Internetseite www.deutschland-betet-rosenkranz.de zur gleichen Zeit gebetet.

Das Rosenkranzgebet ist für die Schwakes etwas ganz Wertvolles. „Ich habe es während meines Studiums in Neapel erlebt. Dort haben die Frauen mit solcher Hingabe gebetet, ich fand das sehr beindruckend“, erzählt Silja Schwake. Für ihren Ehemann ist es besonders faszinierend, dass alle zusammen beten können, auch abwechselnd im Dialog. „Das funktioniert auch mit Kindern gut“, weiß er. Auch zu Hause gehört für die Schwakes das Rosenkranzgebet zum Alltag.

Sie würden sich freuen, wenn andere sich dem öffentlichen Rosenkranzgebet mittwochabends anschließen. Gerne auch Familien. Es ist ganz einfach, man muss nur zwei Gebete kennen und ein bisschen Zeit mitbringen, etwa 30 Minuten. Hinter der Lourdes-Grotte ist genug Platz, um Abstand halten zu können. Sitzgelegenheit besteht auf einer kleinen Bank und der Mauer. Schön wäre es laut den Schwakes, wenn jeder eine Kerze mitbringen würde. „Ich bin überzeugt, dass jedes Gebet, das von Herzen kommt, auch im Himmel ankommt“, sagt Lukas Schwake.