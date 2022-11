Den Bau einer öffentlichen Toilette im Bereich des Wasgau-Markts und des Drogeriemarkts Rossmann hat der Seniorenbeirat der Gemeinde Böhl-Iggelheim beantragt. Ein Antrag, der bei den Mitgliedern des Hauptausschusses der Gemeinde in einer Sitzung am Dienstag auf Zustimmung stieß.

Viele Senioren hätten bei ihren Einkäufen und Besorgungen in diesem Bereich dringenden Bedarf nach einer Toilette, so der Seniorenbeirat. Wie Bürgermeister Peter Christ (CDU) informierte, kostet eine selbstreinigende Toilette rund 50.000 Euro. Dazu kämen weitere Ausgaben für Erdarbeiten und den Anschluss an den Kanal. An Kosten für den jährlichen Unterhalt würden etwa 5500 Euro anfallen. Die Alternative wäre eine Dixi-Toilette, meinte Christ. Für Miete und Reinigung müssen nach seinen Angaben 250 Euro pro Monat gezahlt werden.

Einigkeit im Gremium

Einig waren sich die Mitglieder des Ausschusses, dass eine Toilette in diesem Bereich sinnvoll ist und dass eine Dixi-Toilette nicht in Frage kommt. Ebenso einig war man sich, dass der Standort und die Möglichkeit eines Anschlusses an den Kanal noch geklärt werden müssen. Außerdem wäre es schwierig, noch Geld in den Haushalt für das kommende Jahr einzuplanen. Das Gremium kam daher überein, dass die Toilette erst im Jahr 2024 gebaut werden soll. Christ teilte auf Anfrage von Pia Möller-Raibsch (SPD) mit, dass die Märkte, die in diesem Bereich einen Standort haben, nicht bereit sind, sich an den Kosten zu beteiligen.