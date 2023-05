Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mitten in den Landschaftsschutzgebieten im Schifferstadter Südwesten findet sich vieles, was dort nicht hingehört. Feste Bauten, versiegelte Flächen, Tierhaltung, Lagerplätze und einiges an Unordnung. Illegal angelegt, aber jahrelang geduldet. Das soll sich ändern, ein Konzept für den Außenbereich soll erarbeitet werden. Eine Aufgabe mit viel Konfliktpotenzial.

Der Mann mit der Baseball-Mütze schimpft lautstark, lässt sich nicht beruhigen, wütet vom Zuschauerplatz in Richtung Verwaltungsbank bei der Sitzung des Forst-, Agrar-