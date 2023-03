Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Leute stehen Schlange, aber der Ablauf ist diszipliniert. Das heißt: Auf den wiedergeöffneten Wertstoffhöfen im Kreis geht es nicht nur rund, es läuft auch rund. Allerdings steht das Wochenende noch bevor – mit viel Sonne und viel Gartenarbeit. Der zuständige Beigeordnete Volker Knörr appelliert an die Kreisbürger, trotzdem vernünftig zu bleiben.

Wer behauptet denn immer, dass es die Kreisbürger auf den Wertstoffhof drängt? Am Donnerstagmorgen, gegen zehn Uhr, ist es in Schifferstadt an der Kreisbauschuttdeponie