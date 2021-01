In einem Brühler Altenheim hat es einen neuen Corona-Ausbruch gegeben: 15 Bewohner wurden positiv auf das Virus getestet. Insgesamt könnten die aktuellen Fallzahlen für den Rhein-Neckar-Kreis dagegen auf eine positive Entwicklung hindeuten.

Wie das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg am Montag mitteilte, sind derzeit zwei Wohnbereiche des Brühler Altenheims von den Neuinfektionen betroffen. Nach mehreren positiven Schnelltests bei Bewohnern hatte die Behörde am vergangenen Freitag vor Ort alle Bewohner der betroffenen Wohnbereiche abgestrichen.

Die Mitarbeiter seien teilweise über ihre Hausärzte oder in den Corona-Testzentren des Kreises getestet worden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Hier sei der abschließende Ergebnisrücklauf noch abzuwarten. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen der mit dem Virus angesteckten Heimbewohner. Es verhängte darüber hinaus einen Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für die Einrichtung.

Drei weitere Todesfälle

Binnen 24 Stunden verzeichnete das Gesundheitsamt drei weitere Corona-Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis: zwei Frauen über 70 Jahre und ein Mann im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Die Anzahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen stieg damit auf 271 seit Beginn der Pandemie.

Zugleich meldete die Behörde von Sonntag bis Montag 46 weitere Neuansteckungen im Landkreis. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert ging auf 115,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück.

Moderates Bild

Das Infektionsgeschehen in ausgewählten badischen Nachbargemeinden Speyers bot am Montag weiterhin ein moderates Bild. „Aktive“ Fallzahlen im Überblick: Hockenheim 31, Schwetzingen 19, Ketsch 14, Altlußheim und Neulußheim jeweils elf sowie Reilingen fünf.

Nach Angaben der Verwaltung stellt der Rhein-Neckar-Kreis darüber hinaus ab sofort tagesaktuelle Corona-Fallzahlen aus dem Landkreis und der Stadt Heidelberg digital in einem Covid-19-Dashboard bereit. Ziel sei es, das Infektionsgeschehen auf Land- und Stadtkreisebene zu visualisieren sowie für die Öffentlichkeit detaillierte Daten in Form von interaktiven Charts und Karten darzustellen.

Das Angebot sei unter der Internet-Adresse www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus erreichbar. In Kürze solle es zudem eine für mobile Endgeräte optimierte, inhaltlich reduzierte Version geben, um wesentliche Daten auch über Smartphone und Tablet abrufen zu können, so das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Kontrollen in Schwetzingen

Derweil kündigt die Schwetzinger Stadtverwaltung für Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. Januar, Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Corona-Quarantäne an. Dabei sollen Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowohl telefonisch wie auch stichprobenartig vor Ort überprüfen, ob Betroffene die Quarantäne-Bestimmungen einhalten.

Laut der Kommune waren am Montag 30 Schwetzinger quarantänepflichtig, weil sie entweder positiv auf Corona getestet wurden (19 Personen) oder direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Die Kontrollen sollten das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig Quarantäne-Regeln seien, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, teilte die Schwetzinger Verwaltung abschließend mit.