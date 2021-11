Auch am Freitag sind die Corona-Infektionszahlen im Rhein-Neckar-Kreis wieder rasant angestiegen. Besonders steil gehen sie derzeit in Schwetzingen nach oben. Ab nächster Woche soll es in Speyers badischer Nachbarstadt zusätzliche Impfmöglichkeiten geben.

Mit DIA und MIA – auf diese Formel bringt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises seine aktuellen Initiativen, um die Corona-Infektionslage in den Griff zu bekommen. Die Kürzel stehen für „Dauerhafte Impfangebote“ und „Mobile Impfaktionen“. Die DIA sind neu und sollen an sechs festgelegten Standorten die bisherigen Aktionen mit Impfbussen ergänzen.

Einer dieser Standorte ist das Schwetzinger Kulturzentrum Alte Wollfabrik (Mannheimer Straße 35). Dort sind ab Dienstag, 16. November, an drei festen Wochentagen Impfungen geplant: dienstags, donnerstags und samstags, jeweils 8.30 bis 18.30 Uhr. Pro Termin sollen den Angaben zufolge bis zu 200 Impfungen mit den Vakzinen der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson möglich sein.

Nur mit Anmeldung

„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei den DIA ausschließlich angemeldete Personen eine Impfung erhalten“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. Allen anderen stünden die Mobilen Impfaktionen offen. Die Termine für die einzelnen Standorte werden vorläufig erst einmal nur für 14 Tage im Voraus zur Anmeldung vergeben – aktuell bis 25. November.

„Wir wollen in der ersten Woche Erfahrungen sammeln und dann schauen, ob und wie wir noch mehr Impfungen pro Termin ermöglichen können“, begründet Kuss diese Vorgehensweise. Vor diesem Hintergrund sei eine längerfristige Terminvergabe nicht sinnvoll, weil sie eine etwaige Ausweitung des Impfgeschehens pro Termin erschweren würde.

Neuland für die Verwaltung

Der ärztliche Leiter der im Rhein-Neckar-Kreis eingesetzten mobilen Impfteams, Christoph Schulze, räumt vorsorglich ein, dass die Dauerhaften Impfangebote trotz der Erfahrungen mit Impfzentren Neuland für die Gesundheitsverwaltung seien. „Dies gilt insbesondere auch für die Terminbuchungsmöglichkeiten. Insofern bitten wir um Nachsicht, wenn es gerade in den ersten Tagen an der einen oder anderen Stelle noch etwas haken sollte“, so Schulze.

Aktuell zählt Schwetzingen zu den Kreisgemeinden, in denen die Anzahl der aktiven Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden am stärksten zugenommen hat: von 97 am Donnerstag auf 113 am Freitag. Für weitere ausgewählte Speyerer Nachbargemeinden meldete das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg folgende Zahlen: Hockenheim 61, Ketsch 49, Reilingen 34, Neulußheim 21 und Altlußheim acht. Binnen eines Tages verzeichnete die Behörde kreisweit 322 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert stieg auf 265 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Kontakt

Terminbuchung unter der Telefonnummer 06221 5221881 (montags bis freitags, 7.30 bis 16 Uhr, und samstags, 10 bis 14 Uhr) sowie der Adresse https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin im Internet.