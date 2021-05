Immer wieder machen sie von sich reden: falsche Handwerker, die ihren gutgläubigen Opfern auf betrügerische Weise Geld aus der Tasche ziehen. Am bekanntesten sind wohl „Dachhaie“, die mit völlig überzogenen Rechnungen Kasse machen. Ein aktueller Fall aus dem Rhein-Neckar-Kreis lenkt den Blick nun auf eine ähnliche Masche.

Es ist Dienstagnachmittag, als es an der Haustür eines 91 Jahre alten Mannes in Hockenheim klingelt. Als er öffnet, stehen zwei Männer vor ihm, die sich als Mitarbeiter eines professionellen Reinigungsunternehmens vorstellen.

Die beiden unerwarteten Besucher machen dem Hausbewohner ein Angebot: Der Innenhof und der zum Haus gehörende Teil des Gehwegs könnten doch mal wieder eine gründliche Reinigung vertragen – sie hätten gerade in der Gegend zu tun und könnten das mit übernehmen. Es würde auch nicht viel kosten: Eine vierstellige Summe Bargeld würde reichen.

Kein langes Überlegen

Der Hockenheimer freut sich: Nicht nur, dass mal wieder jemand bei ihm klingelt und für ein wenig Abwechslung im Tagesablauf sorgt – zumal in diesen Corona-Zeiten. Dann sind die Männer auch noch so nett, Arbeit zu übernehmen, zu der er sich in seinem Alter zunehmend weniger in der Lage fühlt. Da gibt’s kein langes Überlegen: Bereitwillig nimmt der 91-Jährige das Angebot an.

Während die beiden unbekannten Männer den vereinbarten Arbeiten nachgehen, kommt die Tochter des Hockenheimers zu ihrem Vater ins Haus. Sie ist es, die misstrauisch wird, als die vermeintlichen Reinigungskräfte nach ein paar Stunden Vollzug melden und ihren Lohn fordern. Zweierlei erscheint der Frau nicht geheuer: Weder Innenhof noch Gehweg sehen aus wie professionell gereinigt, und die Rechnung dafür kommt ihr viel zu hoch vor.

Die Hälfte der Summe

Als die Tochter den Männern ihre Bedenken mitteilt, reagieren sie aggressiv und verlangen die umgehende Begleichung der Rechnung in bar. Den Gedanken, eine detaillierte Rechnung einzufordern, verwirft die Frau schnell wieder, weil sie sich eingeschüchtert fühlt. In ihrer Not verständigt sie die Polizei. Schließlich zahlen Vater und Tochter den Männern die Hälfte der ursprünglich geforderten Summe. Damit geben die angeblichen Reinigungskräfte sich zufrieden und verschwinden.

Mehr oder weniger auf diese Weise dürfte sich abgespielt haben, was die Polizei in ihrem Bericht zusammenfassend beschreibt. Nach eigenen Angaben ermittelt sie nun gegen die beiden Unbekannten und prüft, ob es sich in dem Fall um Wucher handelt.

Wucher in Lingenfeld

Auch im Ortskern von Lingenfeld boten Handwerker im März eine Hofreinigung zu Wucherpreisen an. Damals meldete ein Zeuge der Polizei, eine Gruppe gehe von Haus zu Haus. Bei einer Überprüfung trafen die Beamten sie in einem Hof in der Martin-Luther-Straße an, als sie gerade mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt war.

Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten fest, dass die Handwerker und deren Fahrzeug schon wegen ähnlichen Taten aufgefallen und so ins Blickfeld der Ermittler geraten waren. Um weitere Taten zu verhindern, stellten die Beamten deshalb das Fahrzeug sicher und ließen es abschleppen.

Polizei gibt Tipps

Vor dem Hintergrund des aktuellen Hockenheimer Falles warnt die Polizei nun erneut allgemein vor unseriösen Handwerkern, die Notlagen und Hilflosigkeit von Menschen finanziell ausnutzen. Beispielhaft nennt sie etwa Rohrreiniger, Schlüsseldienste und Schädlingsbekämpfer. Mehrere Tipps können laut Polizei dabei helfen, nicht auf „windige Handwerker“ hereinzufallen: