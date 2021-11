Der „10. Kurfürstliche Weihnachtsmarkt“ in Schwetzingen und der „Hockenheimer Advent“ sollen vollständig geimpften und von einer Covid-19-Erkrankung genesenen Besuchern offen stehen. Das teilen die Veranstalter in Speyers badischen Nachbarstädten mit.

An den vier Adventswochenenden, jeweils donnerstags bis sonntags, erwarten Hobbykünstler, Kunsthandwerker, Gastronomen und Schausteller Gäste auf dem Schwetzinger Schlossplatz und im Ehrenhof. Nach Angaben der Touristinformation soll der Markt 100 Aussteller in 62 Zelten umfassen. Schon jetzt in Betrieb ist eine Schlittschuhbahn auf dem südlichen Schlossplatz, die bis zum 13. Februar aufgebaut bleiben soll.

Laut den Verantwortlichen soll das Weihnachtsmarkt-Gelände eingezäunt sein. An drei Registrierungsstellen müssen Besucher ab 18 Jahren ihre Nachweise über Impfung oder Genesung zur Kontrolle vorlegen. Anschließend erhielten sie einen Stempel, mit dem sie sich in den verschiedenen Bereichen frei bewegen könnten. Für Kinder und Jugendliche entfalle die Nachweispflicht. Auf dem gesamten „Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt“ gilt den Angaben zufolge Maskenpflicht – außer zum Essen und Trinken. Ein Bühnenprogramm soll es mit Blick auf die derzeitigen Sicherheitsbestimmungen nicht geben.

Ein Drittel weniger Hütten

Auch auf dem gesamten Marktplatz als Veranstaltungsgelände des „Hockenheimer Advents“ vom 26. bis zum 29. November soll die 2G-Regel gelten. Laut Hockenheimer Marketing Verein ist der Platz eingezäunt und hat nur einen Eingang. Um mehr Platz für Besucher zu schaffen, verringerten die Veranstalter die Anzahl weihnachtlich geschmückter Hütten gegenüber der Zeit vor der Pandemie um ein Drittel. Die Hockenheimer planen mit einer Bühne und dem Foyer der Stadthalle als zusätzlichen Schauplätzen.