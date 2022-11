Zurück zur früheren Normalität – jedenfalls so weit wie unter den gegebenen Umständen möglich: Unter diesem Motto wollen Speyers badische Nachbarstädte in den kommenden Wochen Pandemie und Energiekrise trotzen. Mit ihren Weihnachtsmärkten versuchen Schwetzingen und Hockenheim den Spagat zwischen Tradition und Notwendigkeit.

Auf ein Bühnenprogramm und eine Schlittschuhbahn verzichten die Schwetzinger wie schon im Vorjahr, als ihr Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie auf ein Wochenende verkürzt war. Ansonsten aber soll diesmal alles wieder wie gewohnt sein auf dem nördlichen und südlichen Schlossplatz sowie im Ehrenhof.

Das bedeutet vor allem: Besucher sollen wieder an allen vier verlängerten Adventswochenenden die Möglichkeit zum Flanieren und Genießen zwischen festlich beleuchteten Zelten haben, wie die Schwetzinger Stadtverwaltung mitteilt. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag soll der Markt öffnen (24. bis 27. November, 1. bis 4., 8. bis 11. und 15. bis 18. Dezember) – donnerstags und freitags, 17 bis 21.30 Uhr, samstags und sonntags, 12 bis 21.30 Uhr. Darüber hinaus sind den Angaben zufolge rund ums Schloss diesmal keine pandemiebedingten Einschränkungen wie Zugangskontrollen und Umzäunungen geplant. Laut Stadt wollen 128 Aussteller über die vier Wochenenden verteilt für ein vielfältiges Angebot sorgen. 85 davon beschicken einen Kunsthandwerkermarkt mit 41 Zelten im Schloss-Ehrenhof. Unter anderem erwarten die Veranstalter Anbieter aus den Bereichen Goldschmiede, Holz, Keramik, Skulpturen, Feuerschalen, Naturseife, Korbwaren und Krippenbau.

Krippe und „Kindertraumbaum“

Außerdem seien verschiedene Weihnachtsaktionen vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. So gibt es auf dem Vorplatz vor der St.-Pankratius-Kirche eine Krippe, einen „Kindertraumbaum“ für bedürftige Kinder am 26. November und eine Weihnachtsverlosung.

Nicht zuletzt hofft das Schwetzinger Stadtmarketing darauf, mit zwei auf den Weihnachtsmarkt abgestimmten Angeboten zusätzliche Besucher anzulocken: So sind an allen Adventssamstagen nicht nur die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet – auch das Parken in der Innenstadt ist kostenlos. Zudem haben die Läden am Freitag, 18. November, bis 22 Uhr geöffnet.

35 Holzhütten auf dem Marktplatz

Traditionell ein paar Nummern kleiner geht’s in der zweiten badischen Nachbarstadt zu: Der Hockenheimer Advent lockt mit über 35 weihnachtlich geschmückten Holzhütten auf dem Marktplatz. Als Veranstalter kündigt der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) folgende Öffnungszeiten an: Freitag, 25. November, 17 bis 21.30 Uhr, Samstag, 26. November, 15 bis 21.30 Uhr, und Sonntag, 27. November, 15 bis 19.30 Uhr. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt den Markt gut eine Woche vor dem geplanten Termin wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Neben Kulinarischem und Kunsthandwerk in den Hütten wollen die Hockenheimer diesmal – im Gegensatz zu den Schwetzingern – auch wieder mit einem Bühnenprogramm punkten. Geplant seien an allen drei Tagen und Abenden des ersten Adventswochenendes Auftritte Hockenheimer Musik- und Gesangsvereine sowie von regionalen Rockgruppen. Nicht zuletzt soll das im Vorjahr eigens ausgewählte „Hockenheimer Christkind“ Lara Rembert zum ersten Mal auftreten.

QR-Code auf Plakaten ersetzt 15.000 Flyer

Neuland betritt der Verein bei der Verbreitung von entsprechenden Informationen und Werbung. „Wir haben uns in diesem Jahr zum ersten Mal dazu entschlossen, keine 15.000 Hockenheimer Adventsflyer mehr drucken zu lassen, sondern bieten dafür per QR-Code auf allen Plakaten das Programm und alle Infos rund um den Hockenheimer Advent an“, sagt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin. Ebenfalls neu ist ein Kinderbereich mit Weihnachtsbäckerei, Weihnachtsbasteln und einem „Wunsch-Sternenbaum“ in der Hockenheimer Stadthalle. Darüber hinaus versprechen die Veranstalter neue Glühweintassen im Hockenheimer Weihnachtsdesign.

Für einen Kompromiss aus Tradition und Moderne haben sich die Badener dagegen in anderer Hinsicht entschieden: Trotz allgemeiner Energiesparmaßnahmen soll es eine Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und zum Hockenheimer Advent geben – soweit möglich, mit LEDs, wie es heißt. „Da unser Hockenheimer Advent nur über drei Tage geht, haben wir entschieden, wieder unsere stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung am Eingang, an allen Hütten und an der Bühne zu installieren“, erklärt Vereinsgeschäftsführerin Rechlin. Ein Weihnachtsmarkt ohne Lichter wäre aus ihrer Sicht „für uns und alle Betreiber kein Weihnachtsmarkt“. Die Stimmung und die Besinnlichkeit würden dann fehlen.

Kontakt

Weitere Informationen gibt es unter den Internet-Adressen www.visit-schwetzingen.de und www.hockenheimer-marketing-verein.de.