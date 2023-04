Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 18. Juli 1763 war eine Kurfürstliche Festakademie mit Wolfgang Amadé Mozart in der Sommerresidenz des Kurfürsten Carl Theodor im Schwetzinger Schloss. Das Wunderkind entzückte die Gäste. Noch zwei weitere Male kam Mozart an diesen Ort.

Im Juli 1763 hatte der damals siebenjährige Wolfgang Amadé Mozart auf seiner Tour durch Europa mit seiner Schwester und seinem Vater Schwetzingen erreicht.

Der siebenjährige