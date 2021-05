Sie sind nicht nur vor der Kamera, sondern auch im wirklichen Leben ein Liebespaar: Christine Biedermann und Wolf Heiler aus Reilingen arbeiten – jeder für sich – erfolgreich als Models in der Werbebranche. Darüber hinaus werden die Eheleute aber auch immer wieder gerne zusammen als „Paar“ gebucht – gerade in Corona-Zeiten.

Es ist pure Romantik: Zur Musik von Roland Kaisers Lied „Wir geh’n durch die Zeit“ sind eine Frau und ein Mann in den besten Jahren zu sehen. In dem aktuellen Musik-Videoclip spielen Christine Biedermann und Wolf Heiler das, was sie sind – ein verliebtes Paar.

Für die Darstellung von Liebe und Emotionen vor der Kamera mussten die beiden Models aus Reilingen das Drehbuch beachten. Viel spielen mussten die 43-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Ehemann dabei aber nicht – sie zeigten einfach ihre wahren Gefühle füreinander.

„Wir strahlen die Harmonie unserer Beziehung aus“

„Das spürt man“, sagt Biedermann. Die Reaktionen geben ihr Recht. Mehr als 3,7 Millionen Klicks für den Clip wurden schon gezählt. Christine Biedermann lächelt und erklärt: „Wir strahlen die Harmonie unserer Beziehung auch auf Bildern oder in Videospots aus. Das macht uns einfach Spaß.“

Auch in Fernseh-Werbespots waren Biedermann und Heiler in den vergangenen Wochen zu sehen: Sie wirbt für eine Hautcreme, die ein lästiges Jucken beruhigen soll. Er spielt einen Papa und Mitarbeiter im Homeoffice. Mitten in einer wichtigen Videokonferenz wirft ein Kind ein Kuscheltier auf seinen Schreibtisch. Kein Problem, denn nach der Konferenz hat der Papa dank neuer Computer-Technik Zeit für seinen Nachwuchs.

Beide bringen exzellente Grundlagen mit

Gutes Aussehen allein genügt nicht, um Erfolg als Model zu haben, wie die beiden Reilinger betonen.

Beide bringen exzellente berufliche Grundlagen mit. Die aus Tübingen stammende 43-Jährige absolvierte zunächst eine Ausbildung als Handelsassistentin und ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Abitur verbrachte sie ein Jahr als Au Pair in London bei einer Designerin.

Der Lebenspartner der Gastmutter war Model bei einer Agentur, die auch Kate Moss unter Vertrag hatte. „Cool“, dachte sich Christine Biedermann damals. Aber erst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland versuchte sie ihr Glück vor der Kamera. „Das erste Shooting war der Hype“, sagt sie rückblickend.

Beim ersten Auftrag „mega-aufgeregt“

Wolf Heiler ist in Reilingen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er in Mannheim das Fach „Elektrische Energietechnik“. Über Freunde kam er in Kontakt mit einer Model-Agentur. Einige Zeit später erhielt er Aufträge aus der Werbebranche: „Beim ersten Auftrag war ich mega-aufgeregt. Es ist alles gut gelaufen“, berichtet er.

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Foto-Shooting zum Thema Müllvermeidung. Biedermann und Heiler spielten ein Liebespaar beim Candlelight-Dinner. Wieder und wieder mussten sie sich durch den Verpackungsmüll arbeiten – vor der Kamera. Biedermann erzählt lächelnd: „Um mich weiterzuentwickeln, hatte ich gerade Schauspielunterricht genommen. Ich habe geflirtet und geflirtet.“ Heiler flirtete mit. Kurze Zeit später trafen sie sich privat – und wurden ein Paar.

Im kalten See am Matterhorn

Normalerweise sind sie beruflich weltweit unterwegs. Reisen mit Flugzeug, Bahn und Auto sind selbstverständlich. So erinnert sich die Reilingerin an einen Termin in der Schweiz am Matterhorn. Sie konzentrierte sich so intensiv auf ihre Aufgabe, dass sie die Kälte nicht spürte: „Ich trug kurze Hosen und ein Sommer-Top. Zum Schluss watete ich durch einen kalten See – aber es machte mir nichts aus.“ Entstanden sind grandiose Aufnahmen, um für Hustenbonbons zu werben.

Was sollten professionelle Models beachten? Biedermann und Heiler achten nach eigenen Angaben auf ihre Gesundheit, die Ernährung und die Fitness. Auf Aufträge bereiten sie sich sorgfältig vor. Sie erscheinen pünktlich am Set – vor allem aber sind sie in guter Stimmung. Zu Biedermanns charakteristischen Eigenschaften gehört ihr Lachen, zu Heiler eine ruhige Ausstrahlung. Die 43-Jährige erklärt es kurz und bündig: „Der Kunde soll happy sein.“

„Mit Emma Paula ist unser Glück vollkommen“

Seit einem Jahr sind Christine Biedermann und Wolf Heiler Eltern der kleinen Emma Paula. Das Mädchen war sogar schon mal bei einem Shooting dabei und ist auf einigen Fotos zu sehen. Das Paar ist sich einig: „Mit Emma Paula ist unser Glück vollkommen.“

In Reilingen leben sie gerne, wie sie sagen. In Zeiten vor Corona führten Ausflüge sie immer wieder mal nach Speyer mit seinem Dom, der Altstadt, den Biergärten und Restaurants. So hofft auch das Model-Ehepaar auf die Lockerungen des Shutdowns, sodass es wieder mehr Normalität gibt.