Was in Speyer bisher am Corona-Infektionsgeschehen gescheitert ist, könnte in Schwetzingen demnächst Wirklichkeit werden: Die badische Nachbarstadt bewirbt sich als Modellprojekt für weitere Lockerungsschritte in der Pandemie. Im günstigsten Fall könnten so deutlich mehr Menschen als bisher an ausgewählten Veranstaltungen teilnehmen.

Unter dem Motto „Öffnen? Aber sicher!“ steht der Schwetzinger Antrag, den die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben vom Donnerstag fristgerecht bei der baden-württembergischen Landesregierung eingereicht hat. „Jetzt heißt es warten und hoffen, dass Schwetzingen als eine von zehn Kommunen im Land als Modellprojekt für weitere Öffnungsschritte ausgewählt wird“, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Vor dem Hintergrund landesweit sinkender Sieben-Tage-Inzidenzen hat das Stuttgarter Sozialministerium um Vorschläge für Öffnungen mit Modellcharakter gebeten. Ziel ist es den Angaben zufolge, dabei Erkenntnisse für weitere Lockerungen in verschiedenen Lebensbereichen zu gewinnen.

Haßloch ist nicht Rust

Der Blick soll sich insbesondere auf Tourismus, Kinder- und Jugendarbeit, Kultur sowie Freizeit richten. Beispielhaft verweist die Landesregierung auf ein Konzept des Europaparks im badischen Rust bei Freiburg, das womöglich als Modellprojekt für die Öffnung weiterer Freizeitparks im benachbarten Bundesland dienen könnte. In Rheinland-Pfalz dagegen bereitet der Haßlocher Holiday Park gerade eine Klage gegen das Land vor. Der Freizeitpark will damit eine Gleichstellung mit Zoos und Museen erreichen, die laut Corona-Bekämpfungsverordnung bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 öffnen dürfen.

Ein solcher Durchschnittswert gilt auch in Baden-Württemberg als zwingende Voraussetzung für eine Ausweisung als Modellregion. Eine Entscheidung darüber soll nach den Pfingstfeiertagen fallen, um vielleicht schon während der landesweiten Pfingstferien vom 25. Mai bis zum 5. Juni erste Erfahrungen sammeln zu können. Als offizieller Zeitraum für das Projekt ist der 7. Juni bis 5. Oktober vorgesehen.

49 Infektionen

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg verzeichnete am Donnerstag für Schwetzingen 49 aktive Infektionen mit dem Coronavirus – elf mehr als am Tag zuvor. Oberbürgermeister René Pöltl (parteilos) gibt sich dennoch zuversichtlich, was den Zuschlag für die Stadt betrifft. Als Projektpartner nennt Pöltl das Schwetzinger Schloss, das Kulturzentrum „Alte Wollfabrik“, das „Theater am Puls“ und das Freizeitbad „Bellamar“.

Für ihr im Antrag enthaltenes „ausgeklügeltes und engmaschiges Test- und Hygienekonzept“ sowie dessen wissenschaftliche Begleitung und Auswertung haben die Schwetzinger Michael Marx vom Heidelberger „Institute of Global Health“ und Wissenschaftler vom Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg gewonnen. Sie sollen die Auswirkungen der erhofften Öffnungen auf das Pandemiegeschehen erfassen. Außerdem gehe es darum, mit den Wissenschaftlern Abbruchkriterien oder Anpassungen des Hygienekonzepts festzulegen, wenn Infektionen auf Öffnungen zurückzuführen seien, erklärt der Leiter des Schwetzinger Ordnungsamtes, Pascal Seidel.

„Tagesticket“ gescheitert

Speyer wollte ursprünglich mit dem Konzept eines an die Erfahrungen der Stadt Tübingen angelehnten „Tagestickets“ eine der rheinland-pfälzischen Modellregionen für Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie werden. Allerdings stiegen im Laufe des Frühjahres die Infektionszahlen so stark, dass die Stadtspitze um Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dieses Vorhaben vorerst aufgeben musste. Die Stadt wollte laut Seiler ihr Konzept dennoch beim Land einreichen und hoffen, irgendwann doch zum Zug zu kommen.

Für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis erfasste das Gesundheitsamt nach Angaben vom Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 72 Neuansteckungen und einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert ging weiter auf aktuell 62 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück. Ausgewählte aktive Fallzahlen badischer Nachbargemeinden im Überblick: Hockenheim 58, Ketsch zwölf, Neulußheim sieben, Altlußheim sechs und Reilingen einer.

Einkaufen ohne Termin

Unterdessen fallen in der Stadt Heidelberg immer mehr Corona-Einschränkungen weg: Nach fünf Tagen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 – am Donnerstag lag der Wert bei 22,3 – sind Einkäufe ohne Termin und ohne Nachweis eines negativen Corona-Tests, einer Impfung oder der Genesung möglich. Im privaten und öffentlichen Raum sind nach Auskunft der Stadt Treffen mit bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich.

Außerdem gibt es Lockerungen bei Bibliotheken und Büchereien, Archiven, Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten. Schon am vergangenen Samstag konnten Heidelberger Gastronomen ihre Betriebe außen und innen wieder öffnen.

Feier auf der Neckarwiese

Ungeachtet dessen löste die Polizei am Mittwochabend eine nicht genehmigte Feier auf der Heidelberger Neckarwiese auf. Gegen 21 Uhr hatten sich dort den Angaben zufolge zirka 300 Personen versammelt – die meisten von ihnen Teilnehmer einer Abiturfeier, die keine Masken trugen und keine Abstände einhielten.

Die Beamten forderten die Feiernden zunächst mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, das Gelände zu verlassen. Weil „ein paar Wenige der augenscheinlich durchweg alkoholisierten und diskussionsfreudigen Personen“ laut Polizei die Aufforderung ignorierten, sei die Neckarwiese gegen 21.45 Uhr schließlich geräumt worden.