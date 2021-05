Zwei Tiergeschichten im Rhein-Neckar-Kreis haben am Dienstag innerhalb weniger Stunden ein gutes und ein schlimmes Ende genommen.

„Im Reich der wilden Tiere“: Wer in den 70er Jahren Kind war, erinnert sich vielleicht noch an diese Fernsehserie. Gefühlt an jedem Sonntagnachmittag brachte die amerikanische Doku-Reihe ihrem Zielpublikum in kindgerechten 30-Minuten-Episoden das Leben in vorzugsweise afrikanischen Wäldern und Savannen nahe. Und auch das Sterben. Denn wenn die Erinnerung nicht trügt, sparten die Tierfilmer das Thema Tod nicht aus – wenn etwa ein hungriger Löwe ein leichtsinniges Zebra riss oder ein unvorsichtiges Gnu einen Flusslauf voller Krokodile überqueren wollte.

Nun werden selbst die Fantasiebegabtesten einräumen müssen, dass der Rhein-Neckar-Kreis heutzutage sicher vieles ist, doch kein „Reich der wilden Tiere“. Trotzdem können auch in der dortigen Tierwelt Glück und Unglück nahe beieinander liegen, wie zwei Polizeimeldungen vom Mittwoch unterstreichen.

Entenfamilie im Straßenverkehr

Tags zuvor – genauer: am Dienstagmorgen um 8 Uhr – hatte ein Anrufer die Ordnungshüter auf eine sich anbahnende mögliche Tragödie aufmerksam gemacht. Ort des Geschehens war die Lußheimer Straße in Hockenheim. Dort, so die Auskunft am Telefon, irre eine Entenfamilie im Straßenverkehr umher. Vom Parkplatz eines der zwei unmittelbar benachbarten Supermärkte aus versuche ein Muttertier mit nicht sechs, nicht sieben, nein: acht Küken im Schlepptau die stark befahrene Straße zu überqueren.

Ein klarer Fall von Gefahr im Verzug. Also sattelten zwei Polizisten umgehend die Hühner und begaben sich auf „Mission Ente“. In der Lußheimer Straße angekommen, gelang es ihnen nach eigenen Angaben, die junge Entenfamilie „in Schach zu halten“, bis Verstärkung in Gestalt von Fachleuten der Tierrettung eintraf.

Mit vereinten Kräften bugsierten die Helfer das verirrte Federvieh an einen nahe gelegenen Bachlauf. Dort sei die gesamte in Freiheit entlassene Familie wohlauf und putzmunter davon geschwommen. Der Polizeibericht schließt mit der launigen Bemerkung: „Das eigentliche Ausflugsziel von Familie Ente blieb bis zum Schluss ungeklärt.“

Tragödie auf den Dünen

Ganz anders hingegen ging die Sache ein paar Stunden später und ein paar Kilometer weiter für drei sogenannte Burenziegen aus. Diese Tiere südafrikanischen Ursprungs leben als Teil eines Renaturierungsprojekts in einem Waldgehege auf den Oftersheimer Dünen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Dienstagmittag während eines Sturms ein Baum im Ziegengehege entwurzelt und stürzte um. Dabei erschlug er den Angaben zufolge zwei der im Gehege lebenden Tiere, die sofort ihren Verletzungen erlagen. Damit nicht genug: Eine dritte Ziege habe derart schwere Verletzungen erlitten, dass ein Verantwortlicher des Geheges sie erlösen musste, so die Polizei abschließend.