Die heuer in Bayreuth beim „Fliegenden Holländer“ gefeierte Dirigentin Oksana Lyniv gastiert am 12. November mit dem ukrainischen Jugendsinfonie-Orchester im Schloss in Schwetzingen bei Musik ihrer Heimat und der Familie Mozart.

Geboren in der Ukraine, Dirigier-Studium in Dresden, stellvertretende Chefdirigentin am Akademischen Nationaltheater Odessa, Assistentin des Generalmusikdirektors Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper, Chefdirigentin der Oper Graz und dann Bayreuth – 2021 als erste Frau überhaupt am Pult auf dem Grünen Hügel! Die Karriere-Leiter von Oksana Lyniv geht steil nach oben. Für eine Frau in diesem Beruf heutzutage immer noch ungewöhnlich. Sie ist aber nicht nur weltweit mit den großen Orchestern unterwegs, sie besinnt sich auch auf ihre Wurzeln und leistet in der Ukraine Nachwuchs-Arbeit.

Inspiriert von Mozarts Sohn Franz Xaver hat Lyniv 2017 das Musikfestival „LvivMozArt“ ins Leben gerufen und leitet dies seither künstlerisch. 2016 wurde auf ihre Initiative das Youth symphony Orchestra of Ukraine (YsOU) gegründet, dessen künstlerische Leiterin sie ebenfalls ist. Ihre Idee wurde von drei deutschen Partnerinstitutionen unterstützt: dem Beethovenfest Bonn, dem Bundesjugendorchester Deutschland sowie der Deutschen Welle. Es wurde ein einzigartiges Projekt vorgeschlagen und umgesetzt: die ersten Aufführungen des neu geschaffenen ukrainischen Teams fanden gemeinsam mit dem deutschen Bundesjugendorchester statt. So spielten ukrainische und deutsche junge Musiker vier Konzerte im August und September 2017 in Lemberg, Kiew, Bonn und Berlin zusammen.

Auf Mozartwegen

Das erste Konzert des Projekts fand im Rahmen des internationalen Festivals „LvivMozArt“ statt, das ein Partner des Jugendsinfonieorchesters der Ukraine ist und jährlich die Leistung des Teams als eines der brillantesten Konzerte des Festivals präsentiert. Von Anfang an verfolgte das Youth Symphony Orchestra of Ukraine sein Ziel: die Vereinigung der talentiertesten jungen Musiker aus der ganzen Ukraine. Die aktuellen Mitglieder des YsOU sind Musiker im Alter von zwölf bis 22 Jahren aus Kiew, Lemberg, Odessa, Kriwoj Rog, Coloma, Buzivky, Winnytsya, Zolotonosha, Charkow, Kivertsi, Kherson, Makiyivka, Donezk, Ternopil, Sewerodonezk und Zaporozhye.

Zuletzt wurde das Jugendsinfonie-Orchester und seine Dirigentin Oksana Lyniv von der Sächsischen Mozartgesellschaft mit deren Mozartpreis ausgezeichnet und im November begibt sich das Orchester mit seiner hochrangingen Dirigentin auf Tour und wird diverse Städte auf den Europäischen Mozartwegen besuchen und mit einem Konzert beglücken. Die Mozartgesellschaft Schwetzingen hat es dank zahlreicher Partner (Jünger & Gräter, Möbel Höffner, Theodors, private Spender) geschafft, das Orchester für ein Konzert im Rokokotheater zu gewinnen und freut sich, dass dieses in der aktuellen Situation nun auch umsetzbar sein wird.

Klassik und Moderne

Am 12. November um 19 Uhr präsentieren Oksana Lyniv und die jungen Musiker aus der Ukraine Werke von Wolfgang Amadeus und Franz Xaver Mozart sowie den ukrainischen Komponisten Zoltan Almasi und Valentin Silvestrov. Mit von der Partie wird der ukrainische Pianist Antonii Baryshevskiy sein.

Karten

Tickets und Informationen unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de, bei allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 700733. Einlass ins Konzert nur mit 3G-Nachweis.