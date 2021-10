Mit einem „Managementplan“ will das Regierungspräsidium Karlsruhe das Waldgebiet „Schwetzinger und Hockenheimer Hardt“ als Lebensraum für seltene Vogelarten erhalten. Das zuständige Referat Naturschutz und Landschaftspflege erstellt derzeit einen solchen Plan als Teil des EU-weiten Schutzgebiete-Netzes „Natura 2000“.

Der gut getarnte Ziegenmelker, der sich vor allem in der Dämmerung durch seine schnurrende Stimme bemerkbar macht. Der Wendehals als unscheinbarer Spechtvogel, der sich fast ausschließlich von Ameisen ernährt. Heidelerche, Wespenbussard, Schwarzmilan und Baumfalke: All diese Vogelarten haben zweierlei gemeinsam. So sind sie zum einen gefährdet, teilweise in ganz Europa. Zum anderen finden sie in der „Schwetzinger und Hockenheimer Hardt“ eine geeignete Umgebung zum Brüten.

Zwar ist das Gebiet nordwestlich des Hockenheimrings mit einer Fläche von rund 1500 Hektar vergleichsweise klein. Doch bieten seine lichten Kiefernwälder im Wechsel mit Laubwaldbeständen sowie offenen und bewaldeten Sanddünen wertvollen Lebensraum für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten, wie die Karlsruher Naturschützer in einer Pressemitteilung unterstreichen.

Keine Angaben zum zeitlichen Ablauf

Ziel der Managementplanung sei es daher, geeignete Pflege- und Schutzmaßnahmen zu entwickeln, damit die Vögel dort auch in Zukunft die für sie nötigen und selten gewordenen Landschaftselemente vorfinden, hieß es. Zum weiteren zeitlichen Ablauf der Planung macht das Naturschutzreferat dabei allerdings keine näheren Angaben.