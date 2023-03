Bei mehreren im Rhein-Neckar-Kreis tot aufgefunden Wildvögeln ist eine hochansteckende Variante des Vogelgrippevirus entdeckt worden. Deshalb muss Geflügel ab Samstag, 4. März, in pfalznahen Teilen des Landkreises im Stall bleiben.

Wegen des Ausbruchs der auch als Geflügelpest bekannten Erkrankung gilt für Hühner, Gänse und anderes Geflügel in Risikogebieten des Rhein-Neckar-Kreises ab sofort eine Stallpflicht. Das Veterinäramt habe diese Pflicht für alle Geflügelhaltungen erlassen, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Davon gebe es im Kreis etwa 1200 mit mehr als 100.000 Tieren, hieß es.

Die Stallpflicht gilt nach Angaben der Behörde zunächst bis zum 31. März. Bis dato sind in der Speyerer Nachbarschaft Brühl, Ketsch, Altlußheim, Neulußheim, Schwetzingen und Hockenheim sowie Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Plankstadt, Ladenburg und Eppelheim davon betroffen. Untersagt sind außerdem Geflügelausstellungen und -märkte im gesamten Kreis.

Wanderfalke und zwei Möwen

Bereits am 16. Februar war nach Auskunft des Landratsamtes der erste Fall von Geflügelpest im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wanderfalken bestätigt worden. In den Wochen darauf wurden weitere tote Wildvögel geborgen. Ob sie ebenfalls an dem Virus erkrankt waren, müsse noch überprüft werden. Bei zwei in Dossenheim aufgefundenen Möwen wiesen erste Untersuchungen am vergangenen Mittwoch auf das Virus hin.

Das Landratsamt bittet Bewohner des Rhein-Neckar-Kreises, tot aufgefundene Wildvögel der jeweiligen Gemeinde, dem Veterinäramt oder der Polizei zu melden und dabei den Fundort anzugeben. Die toten Vögel sollen nicht berührt oder bewegt werden.

Stallpflicht soll schützen

Die auch Vogelgrippe genannte Geflügelpest breitet sich bereits seit Anfang des Jahres in Baden-Württemberg aus. Es handelt sich dabei um eine hochansteckende Infektionskrankheit durch Influenza-A-Viren, die vor allem bei Wasservögeln vorkommt. Die Stallpflicht soll vor einer Übertragung des Virus auf Hausgeflügel schützen.

Für Menschen ist die Vogelgrippe laut Experten ungefährlich, sie kann in Nutzflügelbeständen aber hohe Verluste verursachen. Von einer landesweiten Pflicht für Stallhaltung hat das Agrarministerium in Stuttgart bisher abgesehen.