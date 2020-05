Wegen des dringenden Verdachts, Rauschgift in nicht geringer Menge eingeführt und Beihilfe zum Handel damit geleistet zu haben, sitzt eine 23-jährige Niederländerin seit Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft. Sie war der Polizei am Tag zuvor bei Kontrollen an der Autobahnraststätte Hockenheim-West ins Netz gegangen.

Dienstag, 15 Uhr: Die Autofahrerin gibt Gas. Gerade als eine Polizeistreife sie an der Tank- und Rastanlage kontrollieren will, fährt die Frau zurück auf die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn und beschleunigt. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. Mit der Hilfe weiterer Streifenwagen gelingt es ihnen schließlich, die 23-Jährige in Höhe des Walldorfer Kreuzes anzuhalten und zu überprüfen. Der Aufwand lohnt sich: Bei der Durchsuchung des Autos stellen die Polizisten in einer Tasche hinter dem Fahrersitz zehn eingeschweißte Päckchen zu je einem Kilo Amphetamin sicher.

So gibt der Polizeibericht den spektakulärsten Erfolg der Kontrollen wieder, bei der den ganzen Dienstag über 50 Polizeikräfte, unterstützt von Lebensmittel- und Veterinärhygienekontrolleuren sowie Amtstierärzten, im Einsatz waren. Sie überprüften den Angaben zufolge über 200 Fahrzeuge und 266 Personen.

Einsatz unter Corona-Regeln

Es war kein Kontrolltag wie jeder andere: Die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim waren erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder bei solch einer Aktion an der Autobahn 6 eingesetzt. „Die Einsatzkräfte mussten sich dabei auch an die geltenden Corona-Regeln halten“, unterstreicht die Pressestelle des Präsidiums. So arbeiteten die Beamten in mehreren Abschnitten, um den Kontakt mit Kollegen anderer Dienststellen zu vermeiden. Auch die Einsatzbesprechung sei – entgegen der sonstigen Gepflogenheiten – auf der Rastanlage im Freien abgehalten worden.

Kontroll-Schwerpunkte seien der Güter- und Schwerlastverkehr, das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Tier- und Lebensmitteltransporte gewesen. Darüber hinaus lag das Augenmerk auf der Echtheit von Dokumenten. Aus Sicht der Polizei bestätigte sich dabei die langjährige Erfahrung, dass auf den Bundesautobahnen Straftaten und erhebliche Ordnungswidrigkeiten begangen werden.

Kokain und THC im Blut

Knapp über zwei Gramm Marihuana fanden die Ordnungshüter laut Bericht beim Fahrer eines Gefahrgut-Sattelzuges aus den Niederlanden. Während der Kontrolle seien ihnen Anhaltspunkte dafür aufgefallen, dass der 43-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urin-Schnelltest habe Kokain und das Betäubungsmittel THC nachgewiesen. Schließlich habe der Fahrer eingeräumt, zuletzt zwei Tage zuvor Rauschgift konsumiert zu haben. Er musste seine Fahrt zunächst für 24 Stunden unterbrechen.

Insgesamt registrierte die Polizei nach eigenen Angaben am Dienstag 39 Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. Darunter waren fünf Fälle von Fahren ohne Führerschein und sechs Fälle von technischen Mängeln, die zum Verbot der Weiterfahrt führten. Zudem verzeichneten die Beamten sechs Lkw-Fahrer, die trotz Verbots überholt hatten.

Weitere Verstöße betrafen beispielsweise Bestimmungen des Gefahrguttransports, der Ladungssicherung sowie der Lenk- und Ruhezeiten. Auch Tierschutz- und Lebensmittelverordnungen seien teilweise nicht beachtet worden.