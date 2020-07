Die meisten Autofahrer können ein Lied davon singen: Weil das Navigationsgerät wieder mal verrückt spielt, nimmt der unerschrockene Fahrzeuglenker die falsche Abzweigung und landet überall – nur nicht dort, wo er hin will. Der Fall, mit dem es die badische Autobahnpolizei am Mittwoch zu tun hatte, ist trotzdem etwas ganz Besonderes.

Kurz nach 6 Uhr morgens war es, als im Lagezentrum des Mannheimer Polizeipräsidiums die Telefone Sturm klingelten. In der Leitung waren viele verschiedene Anrufer, alle mit ein und derselben Nachricht: Auf der Autobahn 5 – genauer gesagt: am Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Karlsruhe – sei ein Traktor auf dem Standstreifen unterwegs.

Von der A 5 auf die A 6

Weil Autobahnen nun mal für manches gedacht sind, nicht jedoch für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, setzte sich auf Geheiß des Präsidiums prompt eine Polizeistreife in Bewegung. Es dauerte auch nicht lange, und die Beamten entdeckten das Gefährt, bei dem es sich sogar um einen Traktor mit Anhänger handelte. Mittlerweile hatte das Gespann die Autobahnen gewechselt und tuckerte friedlich auf der A 6 in Richtung Mannheim.

Höchste Zeit einzugreifen, fanden die Polizisten, machten sich bemerkbar und begleiteten die Zugmaschine samt Anhängsel aus der Gefahrenzone – sprich: bis zur Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost. Doch mit dem Bannen der unmittelbaren Unfallgefahr auf der Autobahn war die Geschichte noch nicht zu Ende.

Unterwegs aus der Pfalz

Nun ging es an die Kontrolle – und da staunten die Ordnungshüter nicht schlecht. Denn auf der Ladefläche des Anhängers waren nicht weniger als 45 Erntehelfer mitgefahren. Laut Polizei ergaben erste Nachforschungen, dass der Tross „im Auftrag eines Bauern aus einer pfälzischen Gemeinde zu einem Bauern im Rhein-Neckar-Kreis“ unterwegs gewesen war.

Dort, so hieß es weiter, sollten die Frauen und Männer zur Aushilfe bei der Ernte eingesetzt werden. Nach Angaben des Traktorfahrers habe sein „Navi“ ihn dabei falsch geleitet. So sei er von der Landesstraße 722 auf der Autobahn gelandet. Eine durchaus interessante Einlassung mit Blick darauf, dass die L 722 an der Lußhof-Kreuzung jenseits der Salierbrücke beginnt und bis zum sogenannten „Hockenheimer Achter“ führt.

Fragen an die Bauern

Die Polizei jedenfalls leitete ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein und ermittelt weiter. Aus welcher pfälzischen Gemeinde das Gespann denn nun ursprünglich kam und wohin im Rhein-Neckar-Kreis es tatsächlich unterwegs war, dazu wollte ein Polizeisprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage keine näheren Angaben machen. Nur so viel: Auf die beiden Bauern dürften noch ein paar Fragen zukommen.