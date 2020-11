Die ersten Premieren gingen erfolgreich über die Bühne. Vom neuen „Orpheus“-Musiktheater für die Jugend gab es gerade drei Vorstellungen. Auch das Theater Heidelberg ist vom Lockdown hart getroffen. Die Theaterleitung ist besorgt.

Holger Schultze, Intendant Theater und Orchester Heidelberg, sagt: „Die Entscheidung, die am 28. Oktober von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gefällt wurde, die Theater im November zu schließen, ist hart. Den Aufwand, den wir in den letzten Monaten für die Sicherheit unserer Besucher*innen und unserer Künstler*innen betrieben haben war ein außerordentlicher Kraftakt, eine zusätzliche Belastung, die alle Theater gestemmt haben. Wir kommen mit der Schließung einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nach, auch wenn wir hier noch mal ganz klar betonen müssen, dass es ein kulturpolitischer Schlag ins Gesicht ist. Deutschlandweit ist kein einziger Ansteckungsfall mit Covid19 im Theater bekannt. Die Theater sind sichere Orte. Jetzt hoffen wir, auch für die vielen freien Künstler*innen, die wir auch beschäftigen, dass die Maßnahmen insgesamt ihre Wirkung zeigen und wir im Dezember wieder spielen dürfen.“

„Ein Menschenrecht“

Lene Grösch, Geschäftsführende Dramaturgin Theater und Orchester Heidelberg, betont: „So sehr wir als Theater um unsere Verantwortung im Kampf gegen das Virus wissen und diesen Kampf selbstverständlich unterstützen, so bitter ist der zweite Lockdown für das Theater. Die Politik hat uns kurzerhand als verzichtbare Unterhaltung abgestempelt, wir sind mit vielen anderen Kultureinrichtungen aber in allererster Linie Bildungs- und Diskursorte, die in einer gesellschaftlichen Krise, wie wir sie momentan erleben, mehr denn je gebraucht werden. Nicht ohne Grund ist kulturelle Teilhabe im Grundgesetz als Menschenrecht verankert. Der jetzige Umgang mit dem Begriff von Kultur ist fahrlässig – und ein Schlag ins Gesicht für alle Kulturschaffenden, die seit Monaten mit großer Kraft daran gearbeitet haben, die größtmögliche Sicherheit der Besucher*innen leisten zu können.“

Was bleibt übrig?

Ulrike Schumann und Thomas Böckstiegel, die die Operndirektion von Theater und Orchester Heidelberg bilden, äußern sich wie folgt zur aktuellen Lage: „Die neuerliche Schließung der Theater und Museen, das Herunterfahren jeglicher kultureller Aktivitäten sehen wir sehr ambivalent. Natürlich möchten wir weder unser Publikum noch unsere Kolleg*innen vor, auf und hinter der Bühne einem gesundheitlichen Risiko aussetzen. Dafür arbeiten wir seit Monaten unter strengen Hygieneregeln, werfen Spielpläne, inhaltliche Konzepte, ja sogar szenisches Handwerk über den Haufen, um uns der pandemiebedingten Situation anzupassen und dennoch berührende und nachhaltig wirksame Theatererlebnisse zu schaffen. Wenn letzteres nicht mehr gelingt, was bleibt dann übrig von der Bühnenkunst? Die positive Resonanz bei Publikum und Kritik auf unsere ersten Premieren in diesem Herbst bestätigten uns, den richtigen Weg gegangen zu sein und motivierten uns, ihn weiter zu gehen.

Nun befinden wir uns wieder in einer Schließungsphase, die, wenn wir die hochschnellenden Infektionszahlen sehen, absolut gerechtfertigt erscheint. Und doch bleibt ein bitterer Geschmack zurück: aktuell untersagt sind Angebote, die der Freizeitgestaltung und der Unterhaltung dienen. Damit werden Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen auf einen bloßen Unterhaltungswert reduziert, der ganz und gar nicht ihrer praktischen Wirklichkeit entspricht. Womit nicht gesagt sein soll, dass Kunst und Kultur nicht unterhalten dürfen. Aber sie können, und sollen sogar (!), mehr. Mit unserer Arbeit beteiligen wir uns an aktuellen Diskursen, stellen Fragen und stellen in Frage, wir suchen nach Antworten, legen den Finger in die Wunde, schaffen die Begegnung und auch mal die Konfrontation mit anderen Lebens- und Erfahrungswelten und so vieles mehr. Unsere künstlerische Arbeit ist Teil der kulturellen Bildung, unser Theater hat als städtische und damit subventionierte Einrichtung sogar den Auftrag dazu. Wir arbeiten für die Bewahrung, Weitergabe und Weiterentwicklung unseres kulturellen Erbes, das inzwischen auch zum immateriellen Weltkulturerbe zählt. Wie aber wird es um dieses kulturelle Erbe bestellt sein, wenn nach der Pandemie der große Kassensturz erfolgt? Wenn Kommunen und Länder zur Konsolidierung ihrer Haushalte die freiwilligen Leistungen streichen, zu denen immer noch Kunst und Kultur zählen? Ja, dann ist wirklich Schluss mit lustig!“