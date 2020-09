Dem Angriff zahlreicher Bewaffneter auf die Bewohner eines Wieslocher Hauses am Donnerstag vergangener Woche ist ein Streit unter Kindern aus zwei Familien vorausgegangen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. War zunächst von zwei Verletzten die Rede gewesen, korrigierte sie diese Zahl anhand weiterer Ermittlungen auf acht.

Den Angaben zufolge rekonstruierten die Beamten den Tatablauf und ermittelten dabei fünf Tatverdächtige. So soll es zunächst am Mittwoch vergangener Woche in einer Wieslocher Tiefgarage zu Tätlichkeiten zwischen zwei 13-jährigen Jungen aus Bulgarien und Syrien gekommen sein. Auslöser soll ein zuvor in sozialen Netzwerken ausgetragener Streit wegen der Freundschaft zu einem gleichaltrigen Mädchen gewesen sein.

Prügelei am Jugendzentrum

Laut weiterem Bericht kam es deshalb am darauffolgenden Abend am Jugendzentrum der Stadt zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Personen aus dem Umfeld der beiden Jungen. Schließlich hätten mehrere Personen den 13-jährigen Bulgaren verprügelt. Unter ihnen sei auch der 38-jährige Vater des 13-jährigen Syrers gewesen. Als die Polizei verständigt worden sei, seien die Täter geflüchtet.

Später am Abend sollen sich etwa 15 bis 20 Personen, darunter der 38-Jährige, am Haus der bulgarischen Familie versammelt haben und in dessen Hof mit Stöcken auf die Anwohner losgegangen sein, so die Polizei weiter. Dabei sollen sie Flaschen und ein Messer eingesetzt haben. Nach Zeugenaussagen sollen darüber hinaus zwei Schüsse gefallen sein. Die Polizei fand am Tatort zwei Patronen für eine Schreckschusswaffe.

Zwei Schwerverletzte

Schließlich soll ein Täter in das Wohnhaus eingedrungen sein und dort einer 61-jährigen Frau Tritte ans Bein versetzt haben. Bei den Auseinandersetzungen erlitt ein 63-jähriger Mann eine Stichverletzung am Rücken, eine ältere Frau aus dem Nachbarhaus erlitt durch einen Schlag gegen den Kopf eine Platzwunde.