Die in der Pfalz kreierte Saumagenbratwurst, die ursprünglich aus Nordafrika stammende, über das Elsass ins Land gekommene Merguez und die aus der Kurpfalz über den Rhein geschwappte Feuerwurst: Neue Sorten bereichern hierzulande das Sortiment an Bratwürsten. Durch einen Zufall hat jetzt eine Vorderpfälzerin in Schwetzingen eine weitere Variante entdeckt.

„Ich bin begeistert“, sagt Martina Dopp und strahlt. Seit fünf Jahren kommt die Meckenheimerin regelmäßig nach Schwetzingen zum Spargelkauf. Auf dem Weg zu ihrer Spargelbäuerin kommt sie stets auch an der Metzgerei Back vorbei. „Das muss ein beliebtes Geschäft sein“, mutmaßte Martina Dopp angesichts der Käuferschlange vor dem Laden, die sie jedes Mal dort sah. Gleichzeitig hielt diese sie jedoch auch von einem Einkauf dort ab.

Als ausnahmsweise einmal kein großer Betrieb herrschte, nutzte Dopp die Gelegenheit, um der Metzgerei einen Besuch abzustatten. Ins Auge fielen ihr damals sofort Dosen mit Spargelbratwurst, von denen sie auch welche mit zum Testen nach Hause nahm.

Familienbetrieb seit 1959 in Schwetzinge ansässig

„Auf die Idee mit der Spargelbratwurst sind wir vor zwölf Jahren gekommen“, teilt Metzgermeister Heinrich Back auf Anfrage mit. Nach einigem Probieren sei man auf die heutige Rezeptur gekommen, so der 52-Jährige. Die grobe Spargelbratwurst hat einen Spargelanteil von 20 Prozent. 100 Kilogramm des königlichen Gemüses verarbeitet der seit 1959 in Schwetzingen ansässige Familienbetrieb, in dem mit Sohn Heinrich inzwischen schon die fünfte Generation mitarbeitet, wöchentlich. „Natürlich kommt der Spargel für die Bratwurst aus Schwetzingen“, betont Back. Erhältlich sei sie in seinem Hauptgeschäft in der Friedrichstraße, in einer Filiale in der Mannheimer Straße sowie in Plankstadt. Daneben beliefert er noch zwei Bauernläden in der Kurpfalz.

Ob in Darm oder Dose: „Die Resonanz darauf ist sehr gut. Wir verkaufen während der Spargelsaison sehr viel von der Spargelbratwurst“, bilanziert Back zufrieden. Sein persönlicher Tipp sind Spargelbratwürste mit neuen Kartoffeln und Blattsalat – oder natürlich mit Spargel.

Fleisch von „Schwäbisch-Hällischem Landschwein“

Metzgermeister Back bezieht sein Fleisch von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, die sich der Erhaltung der alten, seltenen Rasse „Schwäbisch-Hällisches Landschwein“ verschrieben hat. Die Landwirte der Gemeinschaft hielten ihre schwarzköpfigen Schweine artgerecht. Um Stress für die Nutztiere zu vermeiden, erfolge die Schlachtung außerdem immer ortsnah. Zudem könnten bei der Haltung dieses Landschweins klimaschädigende Kohlendioxidemissionen durch gezielte und nachhaltige Maßnahmen um 49 Prozent gesenkt werden.

Mit Gyros-, Bärlauch-, Jalapeño- und Flammkuchenbratwürsten hält die Metzgerei Back, die des Weiteren auch Pfälzer und Nürnberger Bratwurst offeriert, weitere Spezialitäten für die Pfanne oder den Grill parat.