Um im hart umkämpften Geschäft mit dem Fremdenverkehr nicht das Nachsehen gegenüber Mitbewerbern zu haben, muss Schwetzingen mehr aus seinen Möglichkeiten machen. Zu diesem Ergebnis kommt ein neues Marketing- und Tourismuskonzept für die nächsten fünf Jahre, das der Gemeinderat in Speyers badischer Nachbarstadt vor Kurzem beschlossen hat.

Für eine Planung bis zum Jahr 2025 hat die Berliner Agentur „Tourismus Plan B“ im Auftrag der Stadt Stärken und Schwächen der Schwetzinger mit Blick auf auswärtige Gäste unter die Lupe genommen. Auf der Grundlage ihrer Analyse erstellten die Fachleute ein rund 100 Seiten starkes Dokument. Darin gehen sie teilweise überraschend kritisch mit den bisherigen Aktivitäten der Stadt im Rhein-Neckar-Kreis ins Gericht.

So lesen die Berliner ihren Auftraggebern ausgerechnet bei einem der zentralen Aspekte in deren Außendarstellung die Leviten: dem „weißen Gold“. Als älteste Spargelstadt Deutschlands bleibe Schwetzingen deutlich unter seinen Möglichkeiten, schreiben die Autoren der Studie.

„Nicht professionell genug“

Drei entscheidende Mängel haben sie mit Blick auf das Gemüse und dessen Vermarktung für den Fremdenverkehr ausgemacht: Es gebe insgesamt zu wenig davon, die Spargelbauern agierten in touristischer Hinsicht nicht professionell genug, und die Schwetzinger Gastronomen zeigten zu geringes Interesse an den eigenen Spargelsorten.

Zwar sei die Anzahl touristischer Übernachtungen in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen – 131.000 waren es 2019. Meist seien es jedoch Geschäftsreisen unter der Woche, heißt es in der Untersuchung. Das Schloss, der Schlossgarten und der Schlossplatz mit seiner ausgeprägten Gastronomie sorgten in Schwetzingen für ein starkes Übergewicht des Tagestourismus.

Veranstaltungen nicht genutzt

Dagegen lassen die Badener aus Sicht der Experten von „Tourismus Plan B“ die Möglichkeit weitgehend ungenutzt, mit Veranstaltungen rund ums Schloss Übernachtungsgäste anzulocken. Ausdrücklich genannt werden die Schwetzinger SWR-Festspiele, der kurfürstliche Weihnachtsmarkt und die sommerliche Freiluft-Konzertreihe „Musik im Park“.

Darüber hinaus sieht die Berliner Agentur einen der wichtigsten Trends im Tourismusgeschäft in Schwetzingen noch nicht angekommen: intakte Umwelt, naturnaher Urlaub und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Mangelndes Interesse an und Engagement für Nachhaltigkeit stellen die Verfasser der Studie an vielen Schwetzinger Stellen fest – ob Beherbergung, Gastronomie, Kultur oder Veranstaltungswesen.

Radtouren und „Klimamenü“

Um Abhilfe zu schaffen, schlagen sie beispielsweise themenbezogene Radtouren in der Schwetzinger Umgebung vor. Auch ein „Klimamenü“ mit Zutaten aus der Region halten sie in diesem Zusammenhang für eine vielversprechende Idee.

Ganz allgemein verspricht sich die Stadtverwaltung vom beschlossenen Konzept für die Zukunft eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen dem vom Land Baden-Württemberg verwalteten Schloss und verschiedenen städtischen Stellen. Im Umkehrschluss heißt das wohl, dass es hier auch aus Sicht der Schwetzinger selbst gelegentlich knirscht.