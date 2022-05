Eine differenzierte Bilanz zieht die Schwetzinger Polizei für ihren Zuständigkeitsbereich mit Blick auf die Kriminalität im vergangenen Jahr. Aus ihrer jetzt veröffentlichten Statistik gehen sowohl Rückgänge wie auch Zunahmen hervor.

So verringerte sich die Anzahl der Straftaten insgesamt gegenüber dem Jahr 2020 um 16 Prozent – in absoluten Zahlen von 1646 auf 1383 Fälle. In der Gesamtschau rangiere Schwetzingen damit auf einem erfreulichen Fünfjahres-Tiefstwert, wie auch bei den meisten Einzeldelikten, teilt die Polizei mit.

Beispielhaft führt die Behörde in der Statistik den Rückgang von Fahrraddiebstählen (66 Fälle gegenüber 95 im Jahr zuvor) und bei der Straßenkriminalität (259 Fälle – vorher: 365) an. Zufrieden zeigen sich die Polizisten darüber hinaus mit einer um acht Prozent gestiegenen Aufklärungsquote.

Ohne konkrete Zahlen

Sorge bereite aktuell dagegen eine Zunahme der Delikte häuslicher Gewalt, heißt es ohne Angabe konkreter Zahlen. Diese Entwicklung sei vor dem Hintergrund von Präventionsarbeit in Form von Handlungsempfehlungen für betroffene Frauen und Männer durch die Polizei und einen lokalen Arbeitskreis „Häusliche Gewalt“ zu sehen. Das Revier unterstreicht in diesem Zusammenhang, ein Fall häuslicher Gewalt setze sofort ein Maßnahmenpaket in Gang, an dem das städtische Ordnungsamt und gegebenenfalls weitere Einrichtungen wie etwa das Jugendamt beteiligt seien.

Auf Fünfjahres-Höchstwerte sind den weiteren Angaben zufolge im vergangenen Jahr Rauschgiftdelikte (von 135 auf 195 Fälle) und der Handel mit Rauschgift (von zehn auf 17 Fälle) gestiegen. Ebenso sei bei den Wohnungseinbrüchen nach mehreren Jahren sinkender Fallzahlen wieder eine leichte Steigerung von acht auf elf Fälle zu verzeichnen. Diesem Trend wollen Stadt und Polizei mit der jährlichen Aktion „Wachsamer Nachbar“ begegnen.

Bearbeitete Fassung

Die Statistik lag nur in einer vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Schwetzinger Stadtverwaltung bearbeiteten und gekürzten Fassung in Form einer Pressemitteilung vor.