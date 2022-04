Am 13. und 18. April kehrt zum sechsten Philharmonischen Konzert in Heidelberg der frühere Generalmusikdirektor Mario Venzago ans Pult des Philharmonischen Orchesters zurück. Solist ist der junge Startrompeter Simon Höfele.

Das Konzert beginnt mit „Blue Cathedral“ der Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Higdon, das 2000 uraufgeführt wurde. Es schließt mit der großen C-Dur-Sinfonie von Franz Schubert. Das passt, was gewiss reiner Zufall ist, gut zum jüngsten Konzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Venzago, bei dem eine Bruckner-Sinfonie auf dem Programm stand. Dazwischen erklingt Bernd Alois Zimmermanns Konzert für Trompete und Orchester „Nobody knows the trouble I see“ mit dem Trompetenvirtuosen Simon Höfele.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ betont Simon Höfele die große musikalische Qualität des Zimmermann-Konzerts. Der Titel bezieht sich auf das Spiritual „Nobody knows the trouble I see“. Das Werk, das auch Jazzelemente aufgreift, nennt Höfele einen „wunderbaren Hybriden“, der den Solisten vor die Aufgabe stelle, die unterschiedlichen Momente der Musik zu verbinden. Vor allem aber ist dem 1994 geborenen Trompeter, der schon mit 14 Jahren bei Reinhold Friedrich in Karlsruhe studiert hatte, die politische Botschaft des Konzerts wichtig. Als klingender Protest gegen Versklavung und Rassismus sei das Konzert von unglaublicher Aktualität. Und er fügt hin: „Musik ist nie unpolitisch“.

Spiel ohne Grenzen

In seinem Spiel, das sagt er auch, wirkten Erlebnisse und Erfahrungen von außen immer mit. Bei jeder Beschäftigung mit einem Stück gehe er einen Schritt weiter.

Auf die Frage, warum er so viel Neue Musik spiele, antwortet er entwaffnend: Er sehe sich nicht als Spezialist für Musik der Gegenwart. Er spiele ja auch Barockes und die klassischen Konzerte von Haydn und Hummel. Aber es gebe eben mehr Konzerte für Trompete aus unseren Tagen. Und die seien auch sehr unterschiedlich. Simon Höfele setzt sich denn auch selbst keine Grenzen und unternimmt auch Ausflüge in den Jazz. Schubladendenken mag er nicht.

Die Trompete sei ein interessantes Instrument, sagt er, mit dem man sehr facettenreich und unterschiedlich spielen könnte.

Mit Mario Venzago hat er schon oft musiziert – und er schätzt dessen Intelligenz und Einfühlsamkeit. In Heidelberg spielt er mit dem Orchester zum ersten Mal. Und er genießt es, dabei in der Nähe zu seinem Wohnort in Karlsruhe auftreten zu können.

Simon Höfele hat eine ganze Reihe von CDs eingespielt. Eine frühe Produktion „Concertino“ mit Werken von Karl Amadeus Hartmann, Hindemith oder Olga Neuwirth wurde 2015 und 2017 in der Pfalz, in der Naturhornakademie Bad Dürkheim, aufgenommen. Sie zeigt schon Höfeles Meisterschaft im Spiel moderner und zeitgenössischer Trompetenmusik.

Info

Konzerte in der Aula der Neuen Universität Heidelberg am 13. April , 20 Uhr, sowie Ostermontag, 18. April, 15 und 20 Uhr. Karten: Telefon 06221 5820000 und www.theater-heidelberg.de.