Im Rhein-Neckar-Kreis hat es zwischen Freitag und Montag nachweislich 82 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Statistiken des für den Landkreis zuständigen Heidelberger Gesundheitsamtes hervor.

Die Anzahl positiv auf das Virus getesteter Personen in Quarantäne erhöhte sich damit auf aktuell 167. Der Durchschnittswert für die vergangenen sieben Tage stieg nach Angaben der Behörde im Kreis auf 25,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zugleich sei es auf Kreisebene weiterhin bei 41 Todesfällen seit Beginn der Pandemie geblieben.

Wie in den vergangenen Wochen veröffentlichte das Gesundheitsamt die Fallzahlen für das vergangene Wochenende am Montag gemeinsam mit der tagesaktuellen Corona-Statistik. Daraus lässt sich ablesen, dass am Samstag für den Rhein-Neckar-Kreis 38 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Am Sonntag kamen 29 hinzu und von Sonntag auf Montag noch einmal 15. Zugleich sei die Anzahl als genesen geltender Personen auf derzeit 1637 gestiegen, teilte die Behörde weiter mit.

Neun „aktive“ Fälle in Ketsch

Die meisten „aktiven“ Fälle in Speyers badischen Nachbargemeinden weist aktuell Ketsch (9) auf. Für Schwetzingen meldete das Gesundheitsamt fünf Corona-Patienten, für Hockenheim zwei und für Altlußheim sowie Reilingen je einen.