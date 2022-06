Passend zum Themenjahr „Liebe, Lust, Leidenschaft“ dreht sich am Mittwoch, 13. Juli, im Schlossgarten Schwetzingen alles rund um die Liebe. Den Gästen werden drei Liebesgeschichten erzählt, die sich am kurpfälzischen Hof ereignet haben. Am Freitag, 1. Juli, startet der Vorverkauf.

Zu den Geschichten gibt es Serenaden von Mozart über Holzbauer und Duni bis Eichner. Moderatorin Yevgine Dilanyan führt durch den Abend und der zuständige Konservator, Ralf Wagner, hält einen kurzen Vortrag.

In der ersten Geschichte geht es um die Liebes- und Lebensgeschichte von Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken, der die junge Tänzerin Marianne Camessa im Jahr 1750 in der Mannheimer Hofoper kennenlernte. Er verlor sein Herz an sie und heiratete sie erst heimlich, später offiziell. 1772 gründete das Paar das Gesellschaftstheater am Zweibrücker Hof. Zu dieser Liebesgeschichte hören die Gäste ein Flötenquartett von Ernst Dietrich Adolph Eichner (1740-1777), sowie drei Stücke aus bekannten Opéras comiques von Egidio Romualdo Duni (1708-1775).

Musik von Mozart

Weiter geht der Abend mit der Liebesgeschichte der Sängerin Franziska Lebrun und dem Oboisten Ludwig August Lebrun. Beide wuchsen am Mannheimer Hof auf und erhielten dort ihre Ausbildung. 1778 heiratete das Paar. Franziska Lebrun war eine der wenigen Komponistinnen ihrer Zeit, die eigene Werke veröffentlichen konnten und Anerkennung dafür erhielten. Zu dieser Romanze wird ein Trio aus Lebruns (1752-1790) Six Trios op. 2, Nr. 5 in C-Dur gespielt und die Bearbeitung der Arie aus Ignaz Holzbauers Oper „Der glänzende Himmel“.

Das Konzert endet mit dem C-Dur-Flötenquartett von Wolfgang Amadé Mozart und der Geschichte seiner großen Liebe. Im Winter 1777 lernte er die ebenfalls junge und begabte Sängerin Aloisia Weber am Mannheimer Hof kennen. Diese erste ernste Liebe brachte seine eigenen Pläne durcheinander und er begleitete die Sängerin auf eine Reise.

Info

Adorable Amie und Carissima Amica – Liebe und Leidenschaft am kurpfälzischen Hof, Mittwoch, 13. Juli, im Minervatempel; bei Regenwetter in der Schlosskapelle. Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Eintritt: Erwachsene 11 Euro, ermäßigt sowie Jahreskarteninhaber 5,50 Euro. Karten im Vorverkauf ab Freitag, 1. Juli , an der Schlosskasse (Mo -bis So, Feiertag 9 bis 19.30 Uhr).