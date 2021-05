Offenbar gleich mehreren Liebesbetrügern im Internet ist eine Frau aus Wiesloch auf den Leim gegangen. Wie die Polizei auf der Grundlage bisheriger Erkenntnisse mitteilt, überwies die Seniorin über einen Zeitraum von rund zehn Jahren bis zu 400.000 Euro an verschiedene Täter.

Sie nennen sich beispielsweise „Sam, Pilot aus Santa Barbara/USA“, „Tom, Unternehmer aus London“ oder „Anne, Stewardess aus Miami“. Doch ihre scheinbar interessanten Biografien sind nur Tarnung für Verbrecher, die im Internet Menschen auf der Suche nach Liebe Geld abnehmen wollen. „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ heißt diese Art des Betrugs im Polizeijargon.

Einem mit Blick auf den finanziellen Verlust des Opfers besonders spektakulären Fall kamen die Behörden am späten Donnerstagnachmittag in der Wieslocher Innenstadt mit der Hilfe von „Kommissar Zufall“ auf die Spur – durch eine einfache Fahrzeugkontrolle. Während des damit verbundenen Gesprächs fiel den Polizisten nach eigenen Angaben auf, dass eine Seniorin einen größeren Geldbetrag und sogenannte „Stream-Karten“ – also Guthaben-Karten für Online-Dienste – bei sich hatte.

Der Arzt aus Helsinki

Auf entsprechende Nachfrage erzählte die Frau von ihrem Kontakt zu einem Arzt namens „Dr. Filho“ in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Dieser Mediziner solle eine lebensrettende Nierenoperation an ihrem in den USA wohnenden Lebensgefährten durchführen. Dafür verlange „Dr. Filho“ 150.000 Euro, berichtete die Wieslocherin weiter. Darüber hinaus seien vorab mehrere hundert Euro für Medikamente fällig – dafür habe sie die „Stream-Karten“.

Wie die Beamten weiter herausfanden, hatte die Seniorin über gut zehn Jahre hinweg bis zu 400.000 Euro an verschiedene Empfänger überwiesen. Nach Einschätzung des Betrugsdezernats der Heidelberger Kriminalpolizei dürften die Täter überwiegend aus Afrika, Asien oder Südamerika agieren.

66 Fälle im vergangenen Jahr

Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte im vergangenen Jahr 66 Fälle von Internet-Liebesbetrug in seinem Zuständigkeitsbereich. Davon entfielen 44 auf den Rhein-Neckar-Kreis, 14 auf die Stadt Mannheim und acht auf Heidelberg. Mit einer hohen Dunkelziffer sei zu rechnen. Laut Polizei belief sich der finanzielle Schaden dabei auf zusammengerechnet über 800.000 Euro.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Wieslocher Falles warnen die Kriminalisten vor den Methoden von Liebesbetrügern: So seien gefälschte Lebensläufe, gestohlene Bilder, falsche Namen und erfundene Familientragödien oft nur der Anfang. Oft bemühten sich Täter über Wochen, das Vertrauen und die Herzen ihrer Opfer zu erobern. Sei ihnen das gelungen, kämen häufig Geldforderungen oder die Bitte um kleine Gefallen. Dazu gehörten beispielsweise Geldüberweisungen, die Annahme von Schecks oder die Weiterleitung von Paketen.

Uniformen oder leichte Bekleidung

Nach Angaben der Polizei sind „Love-Scammer“ an einigen einschlägigen Merkmalen zu erkennen: So nähmen sie meist über Soziale Medien oder Internet-Singlebörsen erstmals Kontakt zu möglichen Opfern auf. Die meisten Betrüger kommunizierten in gutem Englisch. „Während männliche Liebesbetrüger auf Bildern oft Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild und leichter Bekleidung“, so die Polizei weiter. Zudem überhäuften sie ihre Opfer schon früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebeserklärungen.

Wer den Verdacht habe, auf Betrüger hereingefallen zu sein, sollte aus Sicht der Polizei auf Forderungen nicht eingehen und keinesfalls Geld überweisen. Alle Mails und Chat-Texte sollten als Beweise gespeichert werden. Darüber hinaus sollten Opfer jeden Kontakt sofort abbrechen und Anzeige erstatten.