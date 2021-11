Weil er seinen Vater durch Schläge mit einer Bratpfanne getötet haben soll, steht ein 36-jähriger Philippsburger seit dieser Woche in Mannheim vor Gericht. Zum Prozessauftakt übernahm er die Verantwortung für die Tat.

Er erinnere sich zwar nur bruchstückhaft an das Geschehen, wolle seine Täterschaft aber nicht in Abrede stellen, sagte der Philippsburger über seinen Rechtsanwalt vor dem Mannheimer Landgericht. Laut Anklage soll der Mann im Januar in Hockenheim seinen 59-Jährigen Vater mit bedingtem Tötungsvorsatz umgebracht haben. Polizisten hatten ihn zuvor betrunken aufgegriffen und zu seinem Schutz in die Hockenheimer Wohnung seines Vaters gebracht.

Dort kam es am nächsten Tag aus unbekannter Ursache zum Streit. Laut Anklage schlug der erneut betrunkene Sohn seinem Vater sechs Mal die Pfanne auf den Kopf. Ein vom mutmaßlichen Täter herbeigerufener Notarzt konnte den schwer verletzten Mann nicht mehr retten. Zudem ist der 36-Jährige wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte bei einem anderen Vorfall Ende vergangenen Jahres angeklagt.

Wunden und Blutflecken

Polizeibeamte schilderten als Zeugen vor Gericht den Zustand von Opfer und Angeklagtem nach der Tat: So habe der im Bett liegende Leichnam zahlreiche Wunden aufgewiesen. Zudem seien dem 59-Jährigen Zähne herausgebrochen worden. Die Kleidung des Angeklagten sei mit Blutflecken übersät gewesen.

Ein weiterer Kriminalbeamter berichtete von der zeitweiligen Beziehung des Angeklagten zu einer Frau, die im Trinkermilieu der Schwetzinger Bahnhofsanlage ihren Anfang genommen habe. Es sei bald wieder zur Trennung von der Freundin gekommen, ein Streit am Telefon sei nach eigenen Worten des 36-Jährigen „eskaliert“.

Alkohol und Cannabis

Laut baden-württembergischem Landeskriminalamt hatte der Angeklagte zum Tatzeitpunkt einen Blutalkoholgehalt von 2,6 Promille und wies Spuren von Cannabis-Konsum auf. Der Prozess soll am 1. Dezember fortgesetzt werden. Dann sind der Bericht der Rechtsmedizin, das psychiatrische Gutachten und die Plädoyers geplant.