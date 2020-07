Wegen des neuartigen Coronavirus hat die Stadt Schwetzingen am Donnerstag ihren „Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt“ abgesagt. Dagegen soll die historische Autogala „International Concours d’Elegance“ wie geplant vom 4. bis 6. September im Schlossgarten stattfinden. Hintergrund der unterschiedlichen Entscheidungen sind die räumlichen Verhältnisse.

Die Verwaltung der badischen Stadt sieht sich nicht in der Lage, den Weihnachtsmarkt unter den aktuellen Pandemie- und Hygienebedingungen sowie den Corona-Vorgaben des Landes Baden-Württemberg durchzuführen. Der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl (parteilos) begründet die Absage mit schlechter Nachvollziehbarkeit der Kontakte, sollte eine infizierte Person den Weihnachtsmarkt besuchen, der Einhaltung des Abstandsgebots nach dem Genuss von Alkohol und der mit rund 30.000 Besuchern pro Wochenende zu hohen Anzahl potenzieller Gäste.

Erste Absagen

„Eine drastische Beschränkung der Besucherzahlen auf ein kontrollierbares Maß entspricht nicht der Erwartungshaltung der Besucher und Aussteller“, so Pöltl weiter. Für letztere sei ein Weihnachtsmarkt unter solchen Beschränkungen unwirtschaftlich. Die ersten Absagen von Ausstellern seien schon beim Organisationsteam eingegangen.

Unterstützung erhalten die Schwetzinger vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. So habe die in Heidelberg ansässige Behörde „von derartigen Massenveranstaltungen mit einer nicht einzuhaltenden Abstandsempfehlung“ abgeraten und dafür vier Argumente geltend gemacht: 1. das Verbreitungsmuster der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 durch Tröpfcheninfektion, 2. die fehlende Herdenimmunität – die aktuelle „Durchseuchung“ in der Region beziffert das Gesundheitsamt mit zirka zwei Prozent, 3. die unklare dauerhafte Immunität und 4. ein bis dahin noch nicht sicher vorhandener Impfstoff.

24 besondere Aktionen

Um trotzdem ein bisschen weihnachtliche Stimmung und Flair in der Adventszeit anbieten zu können, arbeitet die Schwetzinger Verwaltung nach eigenen Angaben derzeit an einem Konzept für 24 besondere Aktionen an 24 Orten in der Stadt. Auch eine Schlittschuhbahn könne unter Auflagen zum Einsatz kommen. Möglich sei auch eine Außenbewirtschaftung der Gastronomie auf dem Schlossplatz.

„Die Sicherheit hat aktuell absoluten Vorrang, die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Welt lässt keine andere Entscheidung zu“, unterstreicht Pöltl. Um eine weitere „unrealistische Vorbereitung“ zu vermeiden, sei die Entscheidung im Sinne einer Planungssicherheit aller Beteiligter schon jetzt notwendig gewesen.

Autos und Mobilität

Als „wichtigen Impuls für Hotellerie und Gewerbe“ begrüßt Schwetzingens Stadtoberhaupt dagegen die historische Autogala „International Concours d’Elegance“. Sie soll gemeinsam mit der ursprünglich auf dem Schlossplatz geplanten Zukunftsmobilitäts-Schau „Eco-Gala“ vom 4. bis zum 6. September im Schlossgarten über die Bühne gehen.

Der Veranstalter der Oldtimer-Präsentation, Jochen Hübner aus dem hessischen Friedberg, verweist auf ein „in umfangreichen Vorarbeiten“ erstelltes Hygienekonzept, das die Sicherheit gewährleisten und die Sonderschau ermöglichen soll. Zentrales Element dieser Planung ist demnach der barocke Schlosspark selbst.

Ausweichen im Park

„Der symmetrische Achsengarten mit seinem übersichtlichen Kreisrund gibt dem Publikum geradezu ideal die Möglichkeit, einander auszuweichen“, sagt Hübner. Anders als bei den meisten anderen Schauen sei Weiträumigkeit Teil der Ausstellungsästhetik. Die präsentierten Automobile stünden „wie in natürlichen Schmuckkästen“ und seien von allen Seiten zu sehen.

Einige Vorsorgemaßnahmen sollen den Angaben zufolge aber trotzdem gelten: So wollen Schlossverwaltung und Veranstalter die Eintrittskarten im Vorverkauf und täglich zwei Zeitfenster zum Besuch anbieten. Ein- und ausgehende Gäste würden gezählt. Bei großer Nachfrage soll es eine „Zeit-Alternative“ geben, die für den Besuch in jedem Fall einzuhalten sei. Darüber hinaus müsse jeder einen Mundschutz mit sich führen.

Wartezonen beim Verkauf

„Rechts gehen“ gelte als wichtigste Devise, um sich beim Betrachten der angekündigten 150 Autoraritäten aus der Zeit zwischen 1890 und 1990 nicht ins Gehege zu kommen. Auf einer Seite gehe es hin, auf der anderen zurück. Zudem soll es an Verkaufsstellen Wartezonen wie im Einzelhandel geben. Veranstalter Jochen Hübner jedenfalls gibt sich zuversichtlich: „Unsere Besucher werden sich im ganzen Park verteilen, weil wir die Attraktionen auch im gesamten Park so verteilt haben, dass sich jeder Weg lohnt.“