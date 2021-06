Eine „Weihnachtswunderwelt“ soll in der kommenden Adventszeit den Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt in Schwetzingen ergänzen. Vom 19. November bis zum 8. Januar sollen dafür Lichtkünstler aus Münster im Schlossgarten eine besondere Atmosphäre erschaffen.

Die „Weihnachtswunderwelt“ zählt zum Veranstaltungsprogramm des Parks für das zweite Halbjahr, das der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörmann, am Montag vorstellte. Dabei räumte er einen massiven Besuchereinbruch im Park durch die langen Schließungszeiten während der Corona-Pandemie ein: So folgten auf über 801.000 Gäste im Jahr 2019 nur noch knapp 339.000 im vergangenen Jahr – ein Rückgang um rund 58 Prozent.

Um in den verbleibenden sechs Monaten dieses Jahres – eine weiterhin positive Entwicklung des Infektionsgeschehens vorausgesetzt – gegenzusteuern, setzt die Schlossverwaltung den Angaben zufolge mit ihrem Programm auf zwei Schwerpunkte: So sind neben dem Weihnachtsmarkt drei Messen geplant – die Oldtimer-Ausstellung „Concours d’Elegance“, die Whisky-Messe „Whisky-Spring“ (beide im September) und die Design-Messe „Handmade Love“ im November.

Kultur soll zurückkehren

Darüber hinaus soll das kulturelle Leben wieder in den Schlossgarten zurückkehren: Vorgesehen sind unter anderem Open-Air-Aufführungen des Schwetzinger „Theaters am Puls“ im Seepferdgarten, Sommerkonzerte der Schlossgastronomie „Theodors“, Mozartfest, SWR Festspiele, Jazztage und das Barockfest „Winter in Schwetzingen“. Daneben sollen verschiedene Kunstausstellungen und Sonderführungen das Programm ergänzen. Die Freiluft-Popkonzert-Reihe „Musik im Park“ ist dagegen auf nächstes Jahr verschoben worden.

