Einen tierischen Einsatz hatten Beamte des Polizeireviers Schwetzingen am Dienstagabend: Nicht weniger als tausende unschuldige Leben standen auf dem Spiel – die Leben wandernder Babyerdkröten.

Wie das Mannheimer Polizeipräsidium berichtet, folgten die Schwetzinger Polizisten „einer aus Erfahrung gespeisten Ahnung“ und überprüften vor Einbruch der Dunkelheit die Gegend hinter dem Schlossgarten. Den Angaben zufolge fanden sie dort zigtausende der kleinen Amphibien. Das Problem: Die Babykröten waren nicht nur auf dem Schotterweg hinter dem Schlosspark unterwegs, sondern saßen auch auf der Ketscher Landstraße in Richtung Hockenheim fest.

Dort nämlich ist die Bordsteinkante so hoch, dass die Tiere sie nicht überwinden können. Wird ihnen das bewusst, drehen sie wieder um – mit der Folge, dass sie dann oft für längere Zeit auf der Fahrbahn bleiben. Das Risiko liegt auf der Hand, und auch am Dienstagabend blieben laut Polizeibericht tragische Konsequenzen nicht aus: „Unzählige waren bereits dem Fahrzeugverkehr zum Opfer gefallen. Auch waren bereits viele Kröten in die Kanalisationsschächte am Fahrbahnrand gestürzt und konnten sich selbstständig nicht mehr befreien.“

Gefahr im Verzug

Ein klarer Fall von Gefahr im Verzug also, der Tatkraft und beherztes Handeln erforderte. Darum sperrte die Polizei die Ketscher Landstraße in Schwetzingen vorübergehend für Fahrzeuge. In einer ebenso spontanen wie umfangreichen Rettungsaktion sammelten die Polizisten anschließend gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, dem Ordnungsamt und einigen hilfsbereiten Passanten die Babykröten von der Straße und aus den Schächten.

Dafür ging prompt der ganze restliche Abend drauf. Denn die Polizei fasst – in einer kühnen stilistischen Mischung aus Amtsdeutsch und feiner Ironie – zusammen: „Die in Eimern gesammelten Kröten wurden gegen 0.15 Uhr durch die Streife in den angrenzenden Wald verbracht, da dies vermutlich das Ziel ihrer waghalsigen Wanderung war.“

Weitere Wanderungen möglich

Erdkröten sind eine besonders geschützte Art, wie es weiter heißt. Sie verlässt um diese Jahreszeit ihr Laichgewässer „und ist dabei unzähligen Gefahren ausgesetzt“, auch dem Verkehr. In der kommenden Zeit sei mit weiteren Krötenwanderungen zu rechnen. Es könne daher zu erneuten Fahrbahnsperrungen – nicht nur in Schwetzingen – kommen, so die Polizei.

Die Schwetzinger Stadtverwaltung fügt unter Verweis auf die Untere Naturschutzbehörde ergänzend hinzu, die Wanderung der Babykröten in diesem Jahr sei ungewöhnlich früh und werde einige wenige Tage andauern. Fürsorglich bittet die Behörde darüber hinaus alle, die die Ketscher Landstraße nicht unbedingt nutzen müssten, darum, diese Strecke zu umfahren. Babykröten und Polizei werden’s zu schätzen wissen.