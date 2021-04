„Ohne Musik wär ,alles nichts’“. Dieses allumfassende Nichts, das Mozart seinerzeit beschrieben hat, bekommt man seit gut einem Jahr immer wieder zu spüren. Die Mozartgesellschaft Schwetzingen startet dennoch zuversichtlich in die Saison und präsentiert ein gut gefülltes Mozartfest-Programm vom 24. September bis 10. Oktober in der Hoffnung auf gut gefüllte Konzertsäle. Karten gibt es ab 24. April.

Die Reihe der Kammerkonzerte eröffnet am 25. September das international renommierte Van Baerle Trio aus Amsterdam mit Werken von Mozart, Brahms und Chausson. Die Matinee am ersten Konzertwochenende bestreitet am 26. September das Ensemble Spunicunifait, das sich ausschließlich auf Mozarts Streichquintette spezialisiert hat. In Kooperation mit der Mannheimer Mozartgesellschaft lässt sich hier die zyklische Aufführung seiner sechs Werke dieser Gattung realisieren. Marianna Shirinyan, die zuletzt durch einen musikalischen Abend mit Franziska Hölscher und Maria Schrader zu Roger Willemsens Landschaften auf sich aufmerksam gemacht hat, wird am 2. Oktober den Jagdsaal mit Klaviersonaten von Mozart und Beethoven erfüllen. Im Sinne von „Support your local Artist“ gastiert eine Trio-Formation des Ensemble Audace aus Mannheim am Tag der Einheit, 3. Oktober, in der Schlosskapelle.

Das Auftragswerk für Bassettklarinette und Streichquartett stammt in diesem Jahr aus der Feder von Christian Jost – vor einigen Jahren als „Komponist für Heidelberg“ engagiert, ist Jost einer der meistgefragten Komponisten seiner Generation. Seine Orchesterwerke und Opern gelangen international zu wiederholten Aufführungen. Gestaltet wird die Schwetzinger Uraufführung von Klarinettist Nikolaus Friedrich und dem Vogler Quartett am 8. Oktober. Zum Finale wird es wieder international und weiblich: nach dem großen Erfolg des Quatuor Akilone im vergangenen Jahr, werden dieses Jahr mit dem Quatuor Zaïde am 10. Oktober abermals vier junge Musikerinnen der Königsdisziplin der Kammermusik französischen Esprit verleihen.

„Don Giovanni“ aus Plauen-Zwickau

Die beiden im vergangenen Jahr entfallenen Konzerte mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim und den Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung können in diesem Jahr hoffentlich stattfinden (am 24. September und 1. Oktober), starten aber – ebenso wie der für 9. Oktober geplante „Don Giovanni“ des Theaters Plauen-Zwickau – erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Vorverkauf.

Für alle, die nicht bis Herbst warten können und selbst musikalisch werden wollen, hofft die Mozartgesellschaft Schwetzingen auf den Sommeranfang. Denn wie in ganz Frankreich und mittlerweile auch in einigen deutschen Städten, plant sie in Kooperation mit den Schwetzinger Musikvereinen am 21. Juni die erste „Fête de la Musique“ für Schwetzingen. In welcher Form diese stattfinden kann, wird die Pandemie-Entwicklung in den nächsten Wochen bestimmen.

Der Vorverkauf für die Kammerkonzerte des Schwetzinger Mozartfestes 2021 beginnt am 24. April 2021.

Weitere Informationen und Tickets unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de.