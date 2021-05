Absage: Das baden-württembergische Sozialministerium hat Speyers badische Nachbarstadt nicht für eine Testphase mit weiteren Öffnungsschritten in der Corona-Pandemie ausgewählt. Verwaltung und lokale Partner hatten sich auf einen entsprechenden Aufruf hin beworben. Doch es gibt auch gute Nachrichten – und die betreffen den Schlossgarten.

Wie die Stuttgarter Landesregierung auf ihrer Internetseite mitteilt, haben 19 Modellprojekte aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen den Zuschlag erhalten – fast doppelt so viele wie ursprünglich angekündigt. Ziel der wissenschaftlich begleiteten Initiative ist es, vor dem Hintergrund sinkender Corona-Inzidenzwerte Erkenntnisse für weitere Lockerungen in Tourismus, Kinder- und Jugendarbeit, Kultur, Sport sowie Freizeit zu gewinnen. Die Modellprojekte sind zunächst auf den Zeitraum vom 7. Juni bis zum 5. Oktober begrenzt.

Die Schwetzinger Stadtverwaltung hatte ihren Antrag auf Anerkennung als Modellprojekt in Zusammenarbeit mit Schloss, Kulturzentrum „Alte Wollfabrik“, „Theater am Puls“ und Freizeitbad „Bellamar“ gestellt. Damit verbunden war die Hoffnung auf deutlich mehr Teilnehmer an Veranstaltungen. Für die Auswertung und Überwachung des Test- und Hygienekonzepts waren Wissenschaftler der Universität Heidelberg vorgesehen.

Insgesamt erhielt die baden-württembergische Landesregierung nach eigenen Angaben 83 Bewerbungen. In der Region fiel ihre Wahl auf die Stadt Mannheim und deren Tochtergesellschaft „Next“ mit einem Konzept für fünf Tanzveranstaltungen.

Park für alle offen

Unterdessen teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit, dass der Schwetzinger Schlossgarten ab Dienstag wieder allen Besuchern offen steht. Die niedrigen Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis ermöglichten es, auf Corona-Tests und Impf- oder Genesenennachweise zu verzichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit 7. Mai hatte der Park Besuchern mit Tageskarte und vorab gebuchtem Zeitticket offen gestanden. Auch diese Buchung im Voraus entfällt nun den Angaben zufolge. Erforderlich sei nur noch eine Erfassung der Kontaktdaten unter der Internet-Adresse www.schloss-schwetzingen.de. Maskenpflicht gelte an allen Ein- und Ausgängen, Engstellen und Toiletten.

Sechs neue Infektionen

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises verzeichnete innerhalb von 24 Stunden sechs Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert ging nach Angaben der Heidelberger Behörde weiter auf aktuell 25,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück. Ausgewählte aktive Fallzahlen badischer Nachbargemeinden im Überblick: Hockenheim 30, Schwetzingen 25, Neulußheim 16, Ketsch und Reilingen jeweils einer.

Mit Blick auf eine vom 3. bis zum 7. Juni geplante Impfaktion für bis zu 1500 Personen im Lutherhaus, die auch in Schwetzingen Beschäftigte aus der Pfalz in Anspruch nehmen können, veröffentlichte die Stadtverwaltung am Montag ergänzende Informationen: So müssen auswärtige Impflinge einen entsprechenden Nachweis ihres Arbeitgebers vorlegen. Um den erwarteten großen Andrang zu bewältigen, sollen vor dem Lutherhaus drei Zelte für je ein Impf-Zeitfenster stehen. So könne jeder vorab den ungefähren Zeitraum seiner Impfung auswählen und sich gleich in die richtige Reihe stellen, hieß es. Mit der Anmeldung erhalte jeder einen genauen Impftermin, zu dem er wiederkommen könne, ohne Schlange stehen zu müssen.

Darüber hinaus weist die Verwaltung darauf hin, dass es sinnlos sei, sich schon nachts oder am frühen Morgen anzustellen. Die Anmeldung beginne erst zu den angekündigten Zeiten: 10.30 Uhr am 3. Juni und jeweils 9.30 Uhr vom 4. bis 7. Juni.