„Noch gut“ – dieses Ergebnis erzielt die Schwetzinger Innenstadt in einer Untersuchung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Mit der Schulnote 2,3 sind die Verantwortlichen zwar zufrieden. Darauf ausruhen wollen sie sich aber nicht. Fünf Schlüsseprojekte sollen dabei helfen.

Wie auch die Nachbarstadt Hockenheim hatten in Schwetzingen Verwaltung und Stadtmarketingverein im vergangenen Jahr einen „Letter of Intent“ mit dem Förderprogramm „Innenstadtberater“ des Landes Baden-Württemberg unterzeichnet. In einem ersten Schritt analysierten damit beauftragte IHK-Fachleute die Situation der Innenstadt.

Ihr besonderes Augenmerk galt unter anderem dem Branchenmix, dem Angebot an Veranstaltungen, der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und der Erreichbarkeit. In Form von Stichproben prüfte die IHK darüber hinaus in einem Digitalisierungscheck die Internetseiten und Auftritte in sozialen Medien von Innenstadtgeschäften, Verwaltung und Marketingverein. Nicht zuletzt gab es eine Zählung und Befragung von Passanten sowie Online- und Experteninterviews.

Branchenmix als Stärke

Alle Ergebnisse flossen den Angaben zufolge in die Gesamtbewertung von 2,3 ein. Als Stärken machen die Experten demnach vor allem Branchenmix, Veranstaltungsangebot und Atmosphäre der Schwetzinger Innenstadt aus. „Luft nach oben“ sehen sie hingegen bei deren Vermarktung, beim Wochenmarkt und mit Blick auf eine stärkere Zusammenarbeit aller Akteure.

Die Schwetzinger wollen den in ihren Augen guten Status nach eigenen Angaben erhalten oder weiter verbessern. Diesem Ziel sollen Maßnahmen dienen, um das Stadtzentrum zukunftsfähig zu machen und seine Attraktivität weiter zu sichern. In zwei Workshoprunden formulierten daher im nächsten Schritt Vertreter aller Beteiligten ein Konzept und Maßnahmenhandbuch mit fünf Schlüsselprojekten. IHK-Innenstadtberaterin Regina Ellenbracht stellte sie vor Kurzem dem Schwetzinger Gemeinderat vor.

Mehr Grün und Wochenmarkt

Um etwa Aufenthaltsqualität und Frequenz in der Fußgängerzone Mannheimer Straße weiter zu steigern, regen die Autoren des Handbuchs Gestaltungsmöglichkeiten wie eine zusätzliche Begrünung, zusätzliche Gelegenheiten zum Verweilen und die optische Aufwertung der Geschäfte an. Zudem solle der Wochenmarkt ein vielfältigeres Angebot erhalten, um zum regelmäßigen Treffpunkt für Bürger und Besucher zu werden. Dazu zähle auch, stärker als bisher Werbung für ihn zu machen.

Auf „digitale Sichtbarkeit“ setzen die Verfasser der Studie, um Schwetzingen als Einkaufs- und Erlebnisort noch bekannter zu machen. So sollen Informationsveranstaltungen und Workshops den Geschäftsleuten zeigen, wie sie ihre Online-Auftritte und Reichweite verbessern können – etwa über Google-Marketing und soziale Medien. Neue Zielgruppen versprechen die Schwetzinger sich außerdem von mehr Werbung für ihr Veranstaltungsangebot.

Beim Parken hapert es

Nun helfen die besten Maßnahmen nicht viel, wenn die Besucher gar nicht erst nach Schwetzingen kommen. Unter dem Stichwort Erreichbarkeit kristallisierten sich demnach insbesondere bei der Passanten- und Onlinebefragung Parkangebot und Parkgebühren als Schwäche heraus – trotz einer eigentlich als gut empfundenen Anbindung für Autos und öffentliche Verkehrsmittel. Abhilfe sollen hier ein klareres Parkleitsystem und eine bessere Online-Kommunikation schaffen. Ziel sei es uner anderem, unnnötigen Parksuchverkehr zu vermeiden. Zudem wollen die Macher auf Alternativen zum eigenen Auto hinweisen.

„Wichtig ist es, dass viele bei der Umsetzung der Maßnahmen mitmachen“, sagt Innenstadtberaterin Regina Ellenbacht. Der engagierte Einsatz und die Zusammenarbeit seien Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Innenstadt.