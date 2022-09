Weniger Strom und weniger Wasser: Wie viele andere Einrichtungen versuchen auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ihren Energie- und Wasserverbrauch zu senken. Das führt zu Veränderungen rund ums Schwetzinger Schloss.

Als Teil der allgemeinen Sparinitiative wird die Schlossfassade seit dem 22. August nur noch bis um 20 Uhr beleuchtet. Darüber hinaus sind die Wasserspiele im Schlossgarten nun nur noch von 9 bis 18 Uhr in Betrieb – das sind zwei Stunden weniger als zuvor. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, gibt es allerdings Ausnahmen von diesen Regeln: So greife bei Veranstaltungen im kurfürstlichen Schloss die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Sie sehe vor, dass die Außenwände in solchen Fällen weiterhin beleuchtet werden müssten.

„Für uns alle sind das außergewöhnliche Zeiten, die ein Umdenken erfordern“, lässt sich der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörrmann, zitieren. Seinen Angaben zufolge sind die Maßnahmen im Gesamtzusammenhang der herrschenden Energie- und Wasserknappheit in Deutschland und Europa zu sehen.

Brunnen nachts abschalten?

So prüften die Verantwortlichen für historische Monumente wie das Schwetzinger Schloss zunächst, ob deren Brunnen nachts abgeschaltet werden und im Laufe dieses Monats – früher als üblich – außer Betrieb gehen könnten. Hinzu komme das Ausschalten der Fassadenbeleuchtung an den Schlössern, Klöstern und Burgen.

Hörrmann zufolge ist dieses Verfahren allerdings komplizierter, als es auf den ersten Blick scheine. Wegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit sei jeweils im Einzelfall zu prüfen, welche Lichter wirklich notwendig seien oder ob eine verkürzte Beleuchtungsdauer rechtlich möglich sei.

„Initiative mit Augenmaß“

Zudem müssten manche Wasserbecken teilweise gefüllt bleiben, um Schäden an den Sandsteinplatten und Fugen zu verhindern – oder weil Fische darin leben. Ganz abstellen ließen sich manche Fontänen nicht, weil ansonsten eine Verfärbung des Wassers drohe. Abgepumptes Wasser werde zur Bewässerung genutzt. Hörrmann spricht mit Blick auf das Maßnahmenpaket von einer „Initiative mit Augenmaß“.