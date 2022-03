Ein Leichtverletzter und 15.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Brandes am frühen Mittwochabend in einer Schwetzinger Hotelgarage. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von weggeworfenem Müll als Brandursache aus.

Hotelangestellte in Schwetzingen haben laut Polizeimeldung am frühen Mittwochabend in der Liselottestraße auf dem Garagendach des Hotels Rauch bemerkt. Es stellte sich heraus, dass eine in den Garagen abgestellte Restmülltonne völlig ausgebrannt war. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten die Flammen schon auf zwei der drei Hotelgaragen übergegriffen.

Insgesamt waren nach Behördenangaben fast 30 Rettungskräfte der Feuerwehr am Brandort in Schwetzingen eingesetzt. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile verhindern. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten in den Garagen leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Weitere Personen im Hotel wurden nicht verletzt. Den Schaden an und in den beiden Garagen schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus

Laut bisherigen polizeilichen Ermittlungen war der Abfall in der abgestellten, 240 Liter umfassenden Restmülltonne, in Brand geraten. Danach habe es eine Kettenreaktion gegeben: Zunächst habe das Feuer schnell auf andere in den Garagen gelagerte Gegenstände übergegriffen. Anschließend seien auch die Garagen des Hotels selbst in Brand geraten. Die Polizei geht laut derzeitigem Ermittlungsstand von einer fahrlässigen Brandstiftung durch weggeworfenen Müll aus.