In zwei Räumen und auf dem Balkon seiner Wohnung hatte ein 37-jähriger Schwetzinger eine Hanfplantage eingerichtet. Wie die Polizei mitteilt, überprüfte sie am Donnerstagnachmittag nach einem anonymen Hinweis die Wohnung in der Schwetzinger Innenstadt.

Dabei fanden die Beamten rund 130 Hanfpflanzen, mehr als 1,1 Kilogramm abgeerntete Marihuana-Blüten und Blattmaterial, über 50 Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Waffen (unser Bild). Die aufgefundenen Pflanzen seien abgeerntet und sichergestellt worden, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Herstellens und Handelns mit Betäubungsmitteln laufen.