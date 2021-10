Rund 200 Einsätze wegen Sturmtief „Ignatz“ verzeichnete die Polizei am Donnerstag zwischen 6 und 13.15 Uhr in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Meldungen über Verletzte oder größere Schäden in Speyers unmittelbarer badischer Nachbarschaft gab es bis zum Nachmittag nicht.

In Schwetzingen sperrten die Verantwortlichen den Schlossgarten wegen Unfallgefahr durch Ast- und Baumbruch „so lange, bis der Sturm weitergezogen“ ist. An den Bäumen des Parks seien durch den Wind erhebliche Schäden entstanden, hieß es weiter. Auch der Heidelberger Zoo blieb aus Sicherheitsgründen den ganzen Donnerstag über geschlossen.