Weil ein Tiertransporter nicht verkehrssicher war, hat die Polizei dem Fahrer am Mittwoch bei einer Kontrolle die Weiterreise verboten. Die Konsequenz: Die Ladung, bestehend aus lebenden Schweinen, musste eilends umverfrachtet werden.

Die „Schweinerei“ war der wohl spektakulärste Fall auf den Rastanlagen Hockenheim-West und -Ost – aber längst nicht der einzige. Wie die Polizei mitteilt, waren am Mittwoch zwischen 6.30 und 16 Uhr mehr als 80 Einsatzkräfte bei Kontrollen auf den Hockenheimer Raststätten an der Autobahn 6 im Einsatz.

Sie überprüften 265 Personen und 178 Fahrzeuge – davon 67 Pkw, 61 Lastwagen, 44 Lebensmittel- und sechs Tiertransporte. Im Mittelpunkt des Interesses standen den Angaben zufolge der Kampf gegen überregionale Kriminalität, das Erkennen von Fahrern unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, die Kontrolle des Schwerlastverkehrs sowie die Überprüfung von Tier- und Lebensmitteltransporten.

650 Kilogramm Fleisch sichergestellt

Neben dem ungenügend gesicherten Schweinetransport fiel den Beamten dabei unter anderem ein Lebensmitteltransporter auf, dessen Kühlsystem ausgefallen war. Deshalb zogen Fachleute vom Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises die geladenen 650 Kilogramm Fleisch aus dem Verkehr und stellten sie sicher.

Bei zahlreichen Fahrzeugen sei die Ladung nicht ausreichend gesichert gewesen, so die Polizei weiter – betroffen seien unter anderem Reifen für Lkw und Pkw gewesen. So habe etwa im Fall eines Transports mit 1440 Autoreifen die Gefahr bestanden, dass der Aufbau des Lkw-Aufliegers bei einer starken Bremsung auseinandergebrochen wäre und die Reifen auf die Fahrbahn gefallen wären. Ähnlich verhielt es sich laut Polizei bei unzureichend gesicherten Stahlträgern, die beim Bremsen oder in einer Kurve „wie Geschosse“ auf die Autobahn geschleudert worden wären.

Zwei Fälle von Drogenbesitz

Darüber hinaus registrierten die Kontrolleure nach eigenen Angaben fünfmal Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie je zwei Fälle von Drogenbesitz und Fahren ohne Führerschein. Zudem gab es erhebliche technische Mängel an zwei Fahrzeugen sowie eine Reihe von Verstößen und Ordnungswidrigkeiten gegen verschiedene Gesetze und Bestimmungen.