Am Donnerstag, 14. Mai, oder am Freitag, 15. Mai, werden die Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg gesprengt. Weil ein Ansturm von Besuchern, die die Sprengung verfolgen wollen, wegen der Corona-Pandemie vermieden werden soll, bleibt der genaue Zeitpunkt geheim. Die RHEINPFALZ-Fotografen Norbert Lenz und Klaus Landry haben die beiden Bauwerke, die ab 1975 (erster Turm) und ab 1978 (zweiter Turm) entstanden sind, über die Jahre mehrmals fotografiert. In dieser Bilderstrecke sind seine schönsten Fotos von den markanten Orientierungspunkten zu sehen, die bald Geschichte sein werden. Auch eine RHEINPFALZ-Leserin hat uns ihre Bilder geschickt. Klickt Euch durch:

Die Kühltürme des AKW Philippsburg hinter der Speyerer Gedächtnis- (links) und der Josephskirche. Foto: Lenz Aus dem Segelflieger fotografiert: das Gelände des Atomkraftwerks direkt am Rhein. Foto: Lenz Am Abend hell beleuchtet: das Kraftwerksgelände mit den beiden Kühltürmen. Foto: Lenz Aus der Luft in Richtung Nordschwarzwald fotografiert: die Kühltürme, aus denen der Dampf emporsteigt. Foto: Lenz Im Vordergrund die Weinreben, im Hintergrund die Kühltürme des Atomkraftwerks. Foto: Lenz Am Mechtersheimer Rheinufer zum Greifen nah: die Kühltürme. Das Rheinufer sowie die Nato-Straße werden kurz vor der Sprengung gesperrt. Foto: Lenz Bald Geschichte: die Kühltürme auf dem Kraftwerksgelände. Foto: Lenz Von überall zu sehen: die Kühltürme, die für viele ein markanter Orientierungspunkt sind. Foto: Lenz LeserFoto: Laura Brands Foto: Johanna März/NGen Foto: Johanna März/NGen Foto 1 von 12