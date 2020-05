Am Donnerstag, 14. Mai, oder am Freitag, 15. Mai, werden die Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg gesprengt. Weil ein Ansturm von Besuchern, die die Sprengung verfolgen wollen, wegen der Corona-Pandemie vermieden werden soll, bleibt der genaue Zeitpunkt geheim. RHEINPFALZ-Fotograf Norbert Lenz hat die beiden Bauwerke, die ab 1975 (erster Turm) und ab 1978 (zweiter Turm) entstanden sind, über die Jahre mehrmals fotografiert. In dieser Bilderstrecke sind seine schönsten Fotos von den markanten Orientierungspunkten zu sehen, die bald Geschichte sein werden.