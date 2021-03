Gegenüber dem Vortag ist die Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag zwar wieder leicht zurückgegangen. Doch das ändert nichts daran, dass das Landratsamt wegen durchschnittlich mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner an drei Tagen in Folge erneut Lockerungen zurücknimmt.

„Erst am letzten Montag haben wir die ersten Lockerungsschritte zurücknehmen müssen, weil im Landkreis der 50er-Inzidenzwert überschritten worden war“, lässt sich Landrat Stefan Dallinger (CDU) in einer Pressemitteilung zitieren. Nur eine Woche später liege die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 – mit steigender Tendenz. Das zeige leider, wie rasant das Infektionsgeschehen wieder an Fahrt aufgenommen habe. Die von Bund und Ländern für solche Fälle vorgesehen Notbremse war daher Dallinger zufolge „unvermeidlich“.

Das bedeutet, in Speyers badischem Nachbarkreis gelten ab Mittwoch, 0 Uhr, wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur noch zwischen einem Haushalt und höchstens einer weiteren Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, möglich. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen. Im Einzelhandel des Kreises gibt es nur noch Abholangebote mit vorheriger Buchung. Schließen müssen Sonnen-, Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios. Friseurbetriebe dagegen bleiben geöffnet.

Ausgangssperre noch unklar

Auch Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten müssen laut den Angaben wieder ihre Tore schließen. Das betrifft etwa den zuletzt für Dauerkarteninhaber geöffneten Schwetzinger Schlossgarten und das Heidelberger Schloss. Ob es darüber hinaus auch wieder eine nächtliche Ausgangssperre im Rhein-Neckar-Kreis gibt, blieb zunächst noch offen. Das Landratsamt verwies in dieser Frage auf „die weitere Entwicklung im Landkreis“ sowie Beratungen zwischen Bund und Ländern.

Von Montag bis Dienstag verzeichnete das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg 47 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Zugleich ging der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Rhein-Neckar-Kreis leicht auf 102,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gab es nach Angaben der Behörde nicht. Ausgewählte aktive Fallzahlen badischer Nachbargemeinden: Hockenheim 34, Ketsch 29, Schwetzingen 19, Reilingen elf, Altlußheim neun und Neulußheim zwei.

Weiter Impfung vor Ort

Unterdessen hat die Schwetzinger Stadtverwaltung angekündigt, ihr Angebot von Corona-Schutzimpfungen durch mobile Impfteams im Lutherhaus auf Bürger im Alter zwischen 70 und 80 Jahren auszuweiten. Vorausgegangen war ein Modellprojekt für den Rhein-Neckar-Kreis, in dem die Stadt, die kein eigenes Impfzentrum hat, ihren über 80-jährigen Bürgern Impfungen vor Ort ermöglichte. Die Teilnahme von 136 Senioren an diesem Projekt in den vergangenen Wochen bewertet die Schwetzinger Verwaltung als Erfolg.