Mit Hinweisen auf die in Zusammenhang mit Reisen und dem neuartigen Coronavirus geltenden Bestimmungen reagiert die Hockenheimer Stadtverwaltung auf den Beginn der baden-württembergischen Sommerferien am Donnerstag, 30. Juli. Derweil steigen die Infektionszahlen im Rhein-Neckar-Kreis wieder leicht an.

So müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten sofort nach ihrer Einreise bei der Hockenheimer Polizei oder der Stadtverwaltung melden und sich in 14-tägige Quarantäne begeben. Das betreffe auch Reisende mit ärztlichem Attest, weil die Polizei über die Quarantänepflicht entscheide. Zu Risikogebieten zählen aktuell neben den USA, Russland und Brasilien wegen des jeweiligen Infektionsgeschehens auch Luxemburg und die Türkei.

Nach Angaben des zuständigen Heidelberger Gesundheitsamtes hat es am Mittwoch im Rhein-Neckar-Kreis gegenüber dem Vortag fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Aktuell befinden sich damit im Landkreis 32 positiv getestete Personen in Quarantäne.