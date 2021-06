Die Pfalz-Frage dieser Woche beschäftigt sich mit einem alten Scherz aus dem vorderpfälzischen Schifferstadt. Lösbar ist sie aber für alle Pfälzer.

Alter Schifferstadter Witz: „Redd ich umsunscht?“ Antwort:

a)

Nä – uns koschts Nerve b)

Jo – awwer mir zahlen, wannd uffheerschd c)