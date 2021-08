Der Teufel steckt im Detail: Nur erahnen lässt sich, welche Wirkung eine ganz bestimmte Formulierung in einer am Montagvormittag verschickten Pressemitteilung der Schwetzinger Stadtverwaltung entfaltet haben muss. Jedenfalls schob die drei Stunden später prompt eine korrigierte Fassung nach.

Was war geschehen? In Schwetzingen herrscht nach Angaben des zuständigen Ordnungsamtes seit ein paar Wochen eine Rattenplage. In Grünanlagen, an Abfalleimern und in privaten Gärten seien die Nagetiere verstärkt aufgetaucht. Beinahe so lang wie der sprichwörtliche Rattenschwanz stellt die kommunale Behörde einen Zusammenhang mit unsachgemäß in Toiletten und anderswo entsorgten Speiseresten sowie anderen Abfällen her. Kurz: Rattenbefall sei ein von Menschen gemachtes Problem.

Doch Hilfe ist unterwegs: Damit die Tiere keine Infektionskrankheiten verbreiten, führe die Stadtverwaltung zuständigkeitshalber in der Schwetzinger Kanalisation regelmäßig eine Bekämpfungsaktion durch. So heißt es in der Mitteilung, die die Öffentlichkeit augenscheinlich sowohl zu einem gewissen Grad sensibilisieren wie auch beruhigen sollte.

Vorsicht, Giftköder

Doch dass die wackeren Schwetzinger Rattenbekämpfer dazu den Angaben zufolge Giftköder verwenden, dürfte bei etlichen Empfängern allerdings eher den gegenteiligen Effekt ausgelöst haben. Immerhin ist der Einsatz solcher Mittel wegen ihrer Schädlichkeit für den Menschen bis auf wenige Ausnahmen gesetzlich verboten – schon seit Jahren.

Kleinlaut räumte die Verwaltung das in ihrer zweiten Mitteilung ein. Ob dieser Korrektur eigene Erkenntnis oder ein Shitstorm vorausging, ließ sie offen. Ebenso, womit die Bekämpfer den Ratten zu Leibe rücken – im Text steht nur noch, es geschehe „regelmäßig in der Kanalisation“. Für die Einwohner in Speyers badischer Nachbarstadt bleibt zu hoffen, dass es rechtzeitig passiert – bevor die Ratten das sinkende Schiff verlassen.