Für einen rund sieben Kilometer langen Radschnellweg zwischen Schwetzingen und Heidelberg ist der Startschuss gefallen. Am Donnerstag unterzeichneten Vertreter des Landes Baden-Württemberg und der Anliegerstädte die entsprechende Planungsvereinbarung.

Der Radschnellweg soll den Schwetzinger Bahnhof und die Pfaffengrunder Terrasse im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt miteinander verbinden. Federführend für die Planung ist laut der Vereinbarung Schwetzingen. Den Angaben zufolge will die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe für die voraussichtlichen Planungskosten einen Bundeszuschuss in Höhe von 75 Prozent beantragen.

Weil das eigentlich zuständige Regierungspräsidium zurzeit mit anderen Straßenbauprojekten ausgelastet sei, übernehmen Schwetzingen, Heidelberg, Plankstadt und Eppelheim den ersten Planungsabschnitt gegen Kostenerstattung durch das Land. So wollen sie vermeiden, dass die Planung „erst zu einem heute noch nicht absehbaren Zeitpunkt“ beginne, wie es hieß.