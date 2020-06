Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle mit Autos und Zweiradfahrern hat es am Mittwochmorgen in Schwetzingen gegeben. Für einen 72-jährigen Radfahrer kam dabei jede Hilfe zu spät: Wie die Polizei mitteilt, erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Mann gegen 9.40 Uhr auf dem Radweg der Ketscher Landstraße (K 4250) in Richtung Schwetzingen. Am Ende des Radwegs überquerte er die Fahrbahn. Dabei erfasste ihn ein in gleicher Richtung fahrender Smart frontal.

Laut Polizei wurde der 72-Jährige durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert, wo ihn ein entgegenkommender Daewoo erfasste. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Autofahrer leicht verletzt

Der Fahrer des Smart sei ebenfalls nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Dacia zusammengestoßen. Beide Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge bei zirka 16.000 Euro. Für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Ketscher Landstraße bis 13 Uhr voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich um.

Fast an gleicher Stelle

Vor fast genau einem Jahr war beinahe an der gleichen Stelle ein Radfahrer tödlich gestürzt. An dem Unfall des 60 Jahre alten Mannes auf einer Anliegerstraße parallel zur Kreisstraße K 4250 zwischen Schwetzingen und Ketsch waren allerdings keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Beim Einbiegen übersehen

Nur kurz nach dem tödlichen Unfall am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, erlitt ein 33-jähriger Rollerfahrer im Bereich des Pendlerparkplatzes der L 599 und der B 291 beim Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen. Der Polizei zufolge hatte ein 71-Jähriger, der mit seinem Pkw in Richtung Brühl unterwegs war, den Rollerfahrer beim Einbiegen auf einen Feldweg am Pendlerparkplatz übersehen.

Der 33-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Genauere Informationen über seine Verletzungen lagen laut Polizei zunächst nicht vor. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Größere Behinderungen gab es nicht.