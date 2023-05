Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Frage, wann ein Mann ein Mann ist, hat Herbert Grönemeyer sich schon vor 36 Jahren in Liedform beschäftigt. „Wie Männer klären“ wollte ein rücksichtsloser Autofahrer nun am Dienstagmorgen in Heidelberg eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Doch dazu kam es nicht. Was war passiert?

Wie die Polizei mitteilt, musste ein 44-jähriger Autofahrer kurz vor 10 Uhr auf der Speyerer Straße stadteinwärts an einer roten Ampel anhalten. Die nächste