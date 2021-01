Einen fünfstelligen Bargeldbetrag haben zwei Unbekannte bei einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in der Reilinger Hauptstraße am Donnerstagabend erbeutet. Trotz einer Fahndung mit 29 Streifenwagen fehlt von den flüchtigen Tätern bisher jede Spur.

Wie die Polizei mitteilt, gelangten die zwei Männer gegen 18.50 Uhr am Donnerstag durch eine Hintertür in das zu diesem Zeitpunkt schon geschlossene Ladengeschäft. Die Glasscheibe der Tür hatten sie zuvor mit einer Axt eingeschlagen.

Durch das laute Geräusch sei die Ladeninhaberin, die gerade die Tageseinnahmen an der Kasse abrechnete, auf die Einbrecher aufmerksam geworden, so die Polizei weiter. Um sich nicht in Gefahr zu bringen, habe die 55-Jährige jedoch nicht eingegriffen. Sie sei unverletzt geblieben und habe den Notruf verständigt.

Geldbündel und Geldkassetten

Den Angaben zufolge entnahmen die Täter aus dem offenstehenden Tresor mehrere Geldbündel und Geldkassetten, die sie in einer mitgebrachten Tasche verstauten. Anschließend flüchteten sie wieder durch den Hintereingang nach draußen. Laut derzeitigem Kenntnisstand waren sie über ein rückwärtiges Nachbargrundstück zur Rückseite der Postfiliale gekommen.

Der Täter mit der Axt ist laut Polizei zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er habe gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Seinen Komplizen beschreibt die Polizei so: ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, schlank und mit heller Augenfarbe. Dieser Täter habe während des Überfalls geschwiegen.

Schwarze Kleidung

Beide Räuber trugen nach Polizeiangaben schwarze Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarze Sporthosen und schwarze Sportschuhe, außerdem Handschuhe in der gleichen Farbe. Als Maskierung dienten ihnen dunkle Schals. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621 1744444.